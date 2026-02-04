AMD annonce (presque) que la nouvelle Xbox sortira dès 2027

Comme « insider » source de rumeurs fiables, on trouvera difficilement mieux que Lisa Su, PDG du concepteur de processeurs et GPU, AMD. Et c’est justement cette dernière, lors d’une intervention autour des résultats de la société, qui a, en toute décontraction, quasiment annoncé la fenêtre de sortie de la prochaine Xbox !

On rappelle qu’AMD équipe à la fois les Xbox et les PS5 (tandis que la Switch 2 est, elle, équipée par Nvidia, comme la Switch première du nom), et c’est à ce titre que Lisa Su s’est exprimée au sujet d’Xbox. Elle a ainsi déclaré que le développement du SoC (pour System on a Chip, on vous explique ça ici) qui équipera la Xbox next-gen avançait bien, et que tout serait prêt pour le lancement en 2027 (« …is progressing well to support a launch in 2027 », en V.O., comme le rapporte VideoGamesChronicle).

Oups ?

Difficile de croire que quelqu’un à un tel niveau (de succès, de responsabilité, de reconnaissance…) puisse commettre une telle bourde. Microsoft serait donc dans le coup ? Lors de cette même intervention, la PDG a confirmé qu’en 2026, AMD devrait encaisser une baisse importante des revenus tirés de ces fameux SoC, les consoles de la génération actuelle arrivant lentement en fin de cycle.

Ainsi, cette petite « gaffe » concernant Xbox pourrait permettre à AMD de faire passer le message aux actionnaires que ce cycle qui prend fin a d’ores et déjà un successeur, et de confirmer que la société garde la confiance des géants de l’industrie. Du côté de Microsoft, c’est aussi un bon coup de com’ : nombreux sont les commentateurs qui voient l’Américain suivre le chemin de SEGA et se détourner du hardware pour devenir éditeur à 100%. Lisa Su vient ainsi casser cette rumeur qu’Xbox a des difficultés à enrayer.

Notons enfin qu’en ne faisant aucune déclaration lui-même, Xbox pourra toujours prétendre, si besoin, qu’on avait mal compris Su, et qu’elle parlait d’un lancement de la fabrication, ou de la préproduction, ou…

Déjà !

Concernant la fenêtre de sortie envisagée, en soi, rien n’est vraiment surprenant. Huit ans séparent les lancement des Xbox360 et celui des Xbox One, et on compte sept années entre la sortie des Xbox One et celle des Xbox Series. Ces dernières sont arrivées (péniblement, souvenez-vous…) en rayon en novembre 2020. La sortie d’une machine next-gen en 2027 respecterait donc le rythme habituel, même si, avec le démarrage au ralenti qu’ont connu les consoles actuelles, et la crise de la RAM qui devrait s’aggraver, on aurait compris un décalage d’un an ou deux.

C’est d’ailleurs peut-être le chemin que prend PlayStation, puisque de nombreuses rumeurs évoquent un décalage de la sortie de la PlayStation 6 le temps de, justement, retrouver une certaine stabilité sur le marché de la RAM.

Si ce schéma se confirmait, on serait peut-être, presque 15 ans après, face à une situation semblable à celle des sorties des Xbox360 et PS3. On se souvient que la console de Sony était sortie un an après la machine Microsoft, laissant tout le temps à cette dernière de convaincre et de s’installer. Si la PS3 a fini par devenir un grand succès, la Xbox360 reste à ce jour la console Microsoft ayant le mieux réussi, aussi bien au niveau commercial qu’au niveau vidéoludique (on parle souvent de l’héritage du Xbox Live Arcade, par exemple…). Xbox pourrait ainsi revenir dans la course ?

Reste que cette course ne se jouera pas forcément qu’entre Xbox et PlayStation. Lisa Su a en effet également laissé échapper qu’AMD allait équiper les Steam Machines que Valve était en bonne voie pour lancer en ce début d’année. Soit d’ici, déjà, quelques semaines seulement… Et il s’est beaucoup dit que Microsoft voudrait faire de la prochaine Xbox une sorte de PC déguisé en console, à placer sous la télé. Soit exactement ce que va proposer Valve avec la Steam Machine.