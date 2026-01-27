« Parfois, nous sommes incohérents » : Xbox s’explique sur sa stratégie multiplateforme

La guerre des consoles telle que nous la connaissions a vécu. Ces dernières années ont marqué un tournant historique avec le changement de cap radical d’Xbox Game Studios, délaissant l’exclusivité stricte pour embrasser le multiplateforme. Au total, pas moins de six jeux first-party ont fini par débarquer sur PlayStation 5 l’année dernière.

Si la direction générale est désormais limpide — un jeu Xbox a vocation à finir chez la concurrence — le calendrier, lui, reste illisible. Pourquoi certains titres sortent-ils immédiatement, alors que d’autres nécessitent des mois d’attente ? Une confusion qui règne jusque dans les bureaux de Redmond, comme l’a admis Craig Duncan, patron d’Xbox Game Studios.

Un traitement au cas par cas déroutant

L’année 2025 a été le théâtre de cette cacophonie. D’un côté, Gears of War: Reloaded et The Outer Worlds 2 ont été lancés simultanément sur Xbox et PS5. De l’autre, Indiana Jones a imposé aux joueurs Sony une attente de cinq mois (bien que communiquée dès le départ). Plus flou encore : le cas d’Avowed. Le RPG d’Obsidian n’a vu sa version PS5 confirmée que tardivement, lors de l’annonce de sa mise à jour anniversaire.

Le paradoxe est total lorsqu’on réalise que The Outer Worlds 2 et Avowed proviennent du même studio, Obsidian. Une disparité de traitement difficile à justifier, et surtout à comprendre. Interrogé par GamesRadar, Craig Duncan n’a pas cherché à éluder le problème. Il attribue ces variations à l’inertie du développement et aux plans établis avant le changement de stratégie :

« Il y a toujours des contraintes liées au développement au démarrage de ces projets : la taille de l’équipe et les plans initiaux. Quand une stratégie change, il y a souvent déjà un plan qui existe pour un jeu, et parfois on peut s’adapter tout de suite au changement de stratégie, parfois non. Voilà pourquoi. Mais ce retour est totalement justifié. Parfois, nous sommes incohérents. Certains jeux n’apparaissent que sur un support, d’autres sur plusieurs. Nous allons essayer d’être plus cohérents dans nos pratiques. »

La qualité technique avant la simultanéité

Un problème bien identifié et connu en interne chez Xbox, mais pour lequel il semble qu’aucune décision n’ait été prise, ou annoncée. À la question de savoir si l’objectif final est de sortir systématiquement tous les jeux Xbox sur toutes les plateformes dès le premier jour, Craig Duncan nuance. Pour lui, la priorité reste la qualité du portage, quitte à décaler une sortie :

« Quel que soit le support sur lequel nos jeux sont disponibles, nous voulons qu’ils y soient parfaitement adaptés […]. Si nous ne sommes en mesure de sortir un jeu sur une plateforme qu’en acceptant une version de qualité médiocre, nous ne le ferons pas. […] C’est à ce moment-là que l’on commence à se demander si nous ne pourrions pas reporter la sortie. »

2026 : L’année de la confirmation

En attendant cette harmonisation promise, Xbox poursuit son approche au cas par cas. Si Fable est attendu day one sur PS5, Forza Horizon 6 va connaître une sortie décalée, prévu pour mai 2026 sur Xbox et PC, mais plus tard dans l’année sur PS5. Quant aux projets plus lointains comme Halo: Campaign Evolved, le mystère reste entier. Déjà annoncé sur PS5, le jeu n’a pas encore de date de sortie annoncée, peu importe le support.

Une chose est sûre pour 2026 : pour Microsoft, la PS5 n’est plus une ennemie, mais un marché indispensable. La vision de Craig Duncan est simple : « La stratégie vise avant tout à faire en sorte que nos jeux touchent le plus grand nombre de personnes possible ». Xbox achève ainsi sa mutation : moins constructeur de consoles, plus éditeur mondial incontournable.