Ubisoft, Xbox Developer Direct et Life is Strange – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Nouveau rendez-vous hebdomadaire sur New Game Plus ! Chaque week-end, nous essayerons de vous présenter les actualités les plus marquantes, celles qui ne fallait absolument pas manquer. Un résumé bienvenu, dans un flot toujours plus intense en informations. Naturellement, nous apporterons un avis éclairé (ou pas) sur chaque sujet, histoire de comprendre au mieux les tenants et les aboutissants. Et cette semaine commence très fort avec un séisme nommé Ubisoft.

Après la tempête, le nauvrage Ubisoft

L’année 2026 commence mal pour la société Ubisoft (et c’est peu de le dire), qui après plusieurs vagues de licenciements ici et là décide de publier officiellement un communiqué de presse dévoilant sa future stratégie. L’objectif est clair : prioriser les titres AAA en monde ouvert et les jeux services (avec une bonne dose d’IA au passage), les productions les plus rentables selon les propos du PDG Yves Guillemot. Dans la foulée, Ubisoft a annoncé l’annulation de pas moins de six jeux incluant le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, coup de massue pour les fans (dont nous faisons partie).

Il va sans dire qu’Ubisoft continue de creuser et semble miser sur l’argent rapide et facile plutôt que sur le jeu vidéo, celui qui fait vibrer et inspire des générations entières. D’ailleurs, le cours de ses actions a chuté de plus de 40% cette semaine, atteignant son niveau le plus bas jamais enregistré. C’est un fait, Ubisoft a perdu de sa superbe, seulement l’heure n’est pas encore au glas final.

De par ses licences fortes (Assassin’s Creed, Far Cry ou encore The Division), l’entreprise française peut encore se relever de cette mauvaise passe et regagner la confiance des joueurs (et des investisseurs). On y croit, gardons notre optimisme. Il va sans dire que 2026 sera une année décisive.

Plan de route Xbox 2026

Jeudi s’est tenue la première conférence d’Xbox de 2026 avec pas mal d’annonces intéressantes à se mettre sous la dent. Pas de grosse surprise à l’horizon mais des confirmations qui rassurent. Tout d’abord, Fable a enfin donné signe de vie par l’intermédiaire d’une longue vidéo de gameplay, le jeu sera disponible cet automne (pas de date précise) sur Xbox Series, PC (via Game Pass) et PlayStation 5. Oui, l’éternelle guerre des consoles semble être derrière nous. Nous avons hâte de nous plonger corps et âme en Albion, surtout que le charme de la saga semble méticuleusement respecté.

Autre information durant ce Xbox Developper Direct, Forza Horizon 6 (toujours du côté de chez Playground Games) a fait rugir ses moteurs en dévoilant sa carte (la plus grande de la série) et ses paysages tout droit inspirés du Japon. Sortie de garage fixée au 19 mai 2026 sur PC et consoles Xbox (via Game Pass), la sortie PlayStation 5 se fera plus tard.

Comment ne pas mentionner Beast of Reincarnation, le prochain titre de Game Freak (oui, ceux derrière les jeux Pokémon) ? Motivées par une volonté de faire autre chose, les équipes misent sur l’originalité et décrivent le titre comme un « One-person One-Dog Action RPG », un libellé surprenant qui donne envie d’en savoir plus. RDV cet été pour une sortie prévue sur Xbox Series, PC (via Game Pass) et PlayStation 5.

Max et Chloe – Épisode 3

On termine notre tour d’horizon de la semaine avec l’annonce de Life is Strange: Reunion, l’ultime conclusion d’une sage devenue culte pour toute une génération. La bonne nouvelle, c’est que l’attente sera de courte durée : le jeu est prévu pour le 26 mars 2026 sur Xbox Series, PC et PlayStation 5.

Vous savez tout. Pour le reste, on vous invite à naviguer au sein des derniers articles New Game Plus. Que retenez-vous de cette semaine mouvementée ? Craignez-vous la fin d’Ubisoft ? N’hésitez à partager vos avis dans la section des commentaires, et à la semaine prochaine !