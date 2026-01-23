Life is Strange: Reunion nous fera vivre l’ultime rencontre de Max et Chloé

Après 10 ans d’absence, Chloé retrouve Max dans Life is Strange: Reunion, suite directe de Double Exposure. Que nous réserve ce nouveau chapitre de la licence et comment vont se passer les retrouvailles des deux compères ? Après une réception plus que mitigée pour Life is Strange: Double Exposure, on peut se demander si Deck Nine a écouté le retour des joueurs et joueuses pour son nouveau titre. Le monde immersif de Life is Strange ayant perdu de sa splendeur au cours des années, retrouvera-t-il son succès des premiers opus?

Retour vers le passé

Les événements de Life is Strange: Double Exposure étant passés, Max refuse de voir sa nouvelle vie s’effondrer. Et comme si Chloé avait entendu l’appel de détresse de Max depuis une autre réalité, la voilà à nouveau à ses côtés afin de l’accompagner dans sa quête. À deux, elles devront faire face aux conséquences des pouvoirs de Max durant Double Exposure, tout en essayant d’empêcher un incendie de dévaster l’université. Sauver ses ami.es à l’aide de sa capacité à manipuler le temps aux côtés d’une Chloé plus que déterminée à comprendre pourquoi elle est hantée par des cauchemars incessants promet une aventure trépidante et émotionnelle. Présenté comme la conclusion de la saga, Life is Strange: Reunion a l’opportunité d’offrir une fin digne du lien qui unit Max et Chloé.

Entre nouveautés et ancienneté bienvenue

Pour la première fois, Life is Strange: Reunion nous fera vivre l’aventure à travers les yeux de deux personnages. Et pas des moindres, puisque les deux OG (Original Gangster) de l’effet papillon, Max et Chloé seront bien toutes les deux jouables. En plus d’options de romances entre les deux « partners in time » présentes depuis le premier jeu, on aura l’occasion de retrouver d’autres personnages centraux de l’université de Caledon comme Moses, Amanda, Vinh et même celle qu’on ne s’attendait pas à revoir de sitôt : Safi.

D’autres caractéristiques seront de retour dans cet opus, ce qui ravira les fans de la première heure. La fameuse spirale fera son grand retour, annonce d’une Max au maximum de ses capacités surnaturelles. Chloé ne sera pas oubliée, car la joute verbale très appréciée dans Before the Storm, sera aussi de la partie. Avec la réunion de deux personnages emblématiques avec chacune leur gameplay propre, des clins d’oeil aux titres originaux, Deck Nine a l’air d’avoir développé son jeu en ayant les attentes des fans en tête.

Ce qui a toujours fait la force de Life is Strange c’est son ambiance et sa nostalgie, surtout pour des joueurs et joueuses adolescentes qui sont devenus maintenant de jeunes adultes et pour qui, la saga restera culte. Avec Life is Strange: Reunion, Deck Nine a en main le pouvoir de redorer son blason en proposant une conclusion poétique à l’histoire de Max et Chloé.

Life is Strange: Reunion est déjà disponible en précommande avec trois versions différentes et un bonus de précommande récupérable jusqu’au 5 mai 2026 inclus. Le jeu sortira le 26 mars 2026 sur toutes les consoles actuelles.