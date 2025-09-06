Life is Strange – Amazon officialise la série après dix ans d’attente

Annoncée, rumeur après rumeur, depuis près de dix ans, l’adaptation télévisée de Life is Strange a longtemps semblé vouée à rester une chimère. Pourtant, cette fois, le projet prend corps : Amazon Prime Video vient d’officialiser la mise en chantier d’une série en prises de vues réelles, portée par la plume de Charlie Covell (The End of the F***ing World), qui officiera à la fois comme scénariste, productrice exécutive et showrunneuse. L’œuvre sera coproduite par Square Enix, Story Kitchen et LuckyChap (boite de production fondée par la comédienne Margot Robbie entre autre), avec le soutien d’Amazon MGM Studios.

Une annonce qui ravive les espoirs, alors même que beaucoup pensaient la licence enterrée après l’échec commercial de Life is Strange: Double Exposure en 2024. Mais il faut croire que le destin de Max et Chloe n’était pas encore scellé : la franchise a encore des cartes à jouer, et peut-être des émotions autres à offrir en s’invitant dans un nouveau médium.

Une décennie d’attente et de rumeurs

Depuis presque dix ans, l’idée d’une adaptation de Life is Strange rôdait dans les couloirs d’Hollywood. Legendary Television avait un temps caressé le projet, et Dmitri M. Johnson, figure de Story Kitchen, suivait déjà le dossier depuis ses premiers balbutiements. Désormais, l’attente touche à sa fin, et ce qui n’était qu’un mirage devient réalité : c’est la première fois qu’une série adaptée du jeu est bel et bien commandée officiellement.

« Story Kitchen a toujours cru que Life is Strange méritait plus qu’un simple jeu ; c’est une véritable référence culturelle. Après un périple de dix années, nous sommes honorés de pouvoir porter cette histoire tant aimée sur Amazon MGM aux côtés de nos partenaires extraordinaires chez Square Enix, de notre brillante scénariste et showrunneuse Charlie Covell, ainsi que de l’équipe exceptionnelle de LuckyChap. Ensemble, cette équipe de rêve, soigneusement réunie, est prête à partager Life is Strange avec le monde d’une manière totalement nouvelle ! » – Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg

Fidélité à l’esprit du jeu

Le synopsis officiel se veut on ne peut plus fidèle au matériau d’origine, en revenant aux racines du premier opus : on y suivra donc Max, étudiante en photographie découvrant qu’elle peut remonter le temps en sauvant son amie d’enfance, Chloe. Ensemble, elles enquêtent sur la disparition mystérieuse d’une camarade, levant peu à peu le voile sur les ténèbres qui gangrènent leur petite ville. Un don miraculeux, mais aussi un fardeau, qui les conduira à un choix de vie ou de mort aux conséquences irréversibles. Aucune différence notable pour le moment avec le jeu vidéo, donc.

À l’instar de The Last of Us par HBO, cette adaptation de Life is Strange semble ainsi s’orienter vers une fidélité quasi absolue au matériau d’origine. Saura-t-elle, malgré cette rigueur, surprendre les joueurs ayant déjà arpenté l’académie Blackwell ? Le twist final sera-t-il différent, ou le récit se déroulera-t-il exactement comme dans le jeu ? Cette tension entre fidélité et innovation nourrit une curiosité légitime, celle de découvrir si la série saura offrir des émotions inédites, des détours narratifs insoupçonnés, tout en honorant l’œuvre que les joueurs connaissent et aiment depuis tant d’années.

Charlie Covell n’a pas caché son enthousiasme :

« C’est un immense honneur d’adapter Life is Strange pour Amazon MGM Studios. Je suis une immense fan du jeu et je suis ravie de travailler avec les équipes incroyables de Square Enix, Story Kitchen et LuckyChap. J’ai hâte de partager l’histoire de Max et Chloe avec les joueurs, comme avec un nouveau public. »

De son côté, LuckyChap souligne également la singularité de l’adaptation :

« Nous sommes des admirateurs de longue date de la vision de Charlie Covell, et collaborer avec elle sur l’adaptation de Life is Strange est un rêve devenu réalité. Charlie est une gardienne exceptionnelle d’une œuvre aussi respectée, et nous nous estimons incroyablement chanceux de l’avoir à la barre de ce jeu vidéo original, aimé et profondément résonant sur le plan culturel. Nous sommes également immensément reconnaissants de travailler aux côtés d’Amazon MGM Studios, Story Kitchen et Square Enix, et impatients de donner vie à Chloe, Max et Arcadia Bay. »

Héritage d’une licence culte

Depuis 2015 et la sortie du premier opus développé par Dontnod Entertainment, Life is Strange s’est imposé comme une œuvre marquante, saluée par la critique et auréolée de plusieurs distinctions. Plus de vingt millions de joueurs ont découvert ses récits épisodiques mêlant émotions adolescentes, drame et fantastique. Connaissant des fortunes diverses et un dernier épisode accueilli très froidement, la série n’a quasiment jamais cessé d’attirer l’attention, malgré son incapacité à renouer avec la magie du premier opus.

Aujourd’hui, elle s’apprête à franchir un nouveau cap, avec la promesse d’offrir aux spectateurs une relecture sensible et immersive de l’univers d’Arcadia Bay. Et entre le succès retentissant de Fallout et le tournage annoncé en janvier de leur ambitieuse série Tomb Raider, les adaptations de jeux vidéo semblent s’imposer comme le nouvel eldorado d’Amazon Prime Video… et tant que la qualité est au rendez-vous, on ne peut que s’en réjouir !