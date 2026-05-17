Unknown Worlds détaille l’avenir de Subnautica 2

Après la sortie en early access de Subnautica 2 couronnée de succès, il est désormais temps de regarder vers l’avenir. Unknown Worlds a déjà détaillé quelles améliorations seront apportées au jeu en priorité lors des prochaines mises à jour. Une communication dont les enjeux sont importants dans le cadre d’un early access, alors que l’éditeur du jeu, Krafton, prend une place de retrait suite aux déboires légaux de ces derniers mois.

Il est clair que ces nouveautés seront attendues de pied ferme au vu de l’accueil reçu par le jeu. Plus de deux millions de copies de Subnautica 2 ont été vendues lors des douze heures suivant sa sortie. Avec un pic concurrent de joueurs monté jusqu’à 467 000 joueurs sur Steam, il est clair que les développeurs pourront profiter de retours variés pour améliorer le jeu.

Plongée en eaux troubles plus profonde, plus confortable, en coopératif

Les améliorations prévues seront déployées en trois temps. D’un côté, il y aura deux petites mises à jour. La première sera dédiée à améliorer le confort de jeu. Elle visera d’abord à ajuster et corriger des éléments qui entachent l’expérience de jeu. Cela concerne, notamment, une expansion du système de biomods, la mécanique de compétences centrale au jeu, et un ajout d’un mode sprint, pour des retours à la surface plus simples.

La deuxième mise à jour, quant à elle, visera à améliorer l’expérience coopérative. C’est un aspect important, sur lequel les développeurs devront peaufiner beaucoup d’aspects, puisque cela fait partie des nouveautés du second opus. Enfin, le gros du contenu sera ajouté dans une troisième mise à jour, qui enrichira tous les aspects de Subnautica 2. L’équipe ajoutera plus de contenu de manière générale à ce moment là.

Bien que ce programme soit plutôt complet, et permet d’avoir une idée de la direction de Subnautica 2, Unknown Worlds s’est bien gardé de donner une date de sortie précise pour chacune de ces mises à jour. Cela dit, le studio fait bien les choses. Pour que l’early access soit bien accueilli, la communication et la clarté sont deux éléments primordiaux. C’est d’autant plus important pour Unknown Worlds, puisque le studio sort d’une situation difficile.

Si le studio de développeurs avait toujours eu le soutien du public dans l’affaire face à Krafton, l’éditeur du jeu, les retombées du combat légal entre les CEOs des deux entreprises se font ressentir. L’éditeur a pris une position de retrait, et aide surtout en interne, le studio se retrouve désormais seul au front.

Le virage semble avoir été négocié avec succès, les retours sur le jeu étant largement positifs, tant du côté de la critique que du public. Dans le même temps, le studio semble prendre les devants sur le plan de la communication, reprenant ses marques sur son propre projet après plusieurs mois difficiles. Autant d’indicateurs positifs, qui doivent permettre aux joueurs qui retenaient leur souffle de reprendre leur respiration, et d’attendre les améliorations promises plus sereinement.