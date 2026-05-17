Y a-t-il encore de la place pour d’autres jeux shooters multijoueurs ?

Cette semaine, Night Street Games commence à subir les retombées des faibles performances de Last Flag avec l’annonce du licenciement d’une partie de l’équipe. Sorti il y a un mois, ce TPS multijoueur rejoint donc une longue liste de jeux shooters considérés comme des échecs. Ainsi, commence le triste processus aboutissant à la fermeture des serveurs sous peu.

C’est un scénario qui se répète trop souvent depuis plusieurs années et il serait peut-être temps pour l’industrie d’arrêter d’alimenter cette course au succès menant quasi systématiquement à une perte de temps, d’argent et de crédibilité pour les studios. Y’a t-il encore de la place pour de nouveaux shooters ? N’est-il pas temps de passer à autre chose ?

Les échecs s’enchaînent et se ressemblent

On le disait plus tôt, les licenciements concernant Last Flag ne sont pas étonnant puisque l’actualité se répète tous les deux à trois mois. Highguard et Frag Punk sont des exemples récents mais on peut aussi parler de Wildgates et Splitgates parus l’année dernière ou des tristement célèbres Anthem et Concord.

Pour toute industrie, il est idéal que le profit s’obtienne rapidement et à moindre frais. Mais un jeu vidéo demande de plus en plus de temps et de moyens. Ainsi, quand une tendance apparaît et qu’il serait profitable de surfer dessus, le temps que la machine se mette en branle, il est possible que le public se soit détourné de ce qui faisait le succès des titres pris comme modèles de réussite.

Les échecs successifs sont les symptômes d’une industrie qui court vainement après des chiffres qui sont de l’ordre de l’exceptionnel. À mesure que le temps passe, il devient irréalisable de capter le temps et l’argent de joueurs désormais investis dans un ou plusieurs jeux services. Une simple copie des piliers occupant le top 50 des jeux les plus joués sur Steam n’y changera rien.

Chaque genre possède ses champions : extraction shooter, battleroyal, hero shooter… Leur hégémonie pousse certains à l’excès comme Epic Games qui licencie des développeurs de Fortnite car il reçoit plus d’investissements qu’il ne génère de revenus. D’autres pèchent par orgueil tel Blizzard qui s’est reposé sur les lauriers d’Overwatch 2, déserté par les joueurs.

Ainsi, une gestion critiquable du contenu et/ou une mauvaise presse peuvent même faire vaciller les mastodontes. Il n’est donc pas étonnant de voir des jeux mourir le mois qui suit leur sortie lorsqu’ils n’ont aucune couverture médiatique, fonctionnalité marquante ou promesse.

Un rétropédalage de l’industrie à l’horizon ?

Néanmoins, cette fatigue concernant les shooters multijoueurs n’est pas une fatalité. Blizzard a su renouveler l’intérêt pour Overwatch, Sony a connu le succès surprise d’Helldivers 2 avant l’échec cuisant de Concord, et ARC Raiders, malgré les polémiques, réalise d’impressionnantes performances.

Une fois ces données assimilées, certains persistent à l’image de 2K qui décide de maintenir le Projet Ethos, hero shooter à la sauce Rogue-like mais licencie une partie de l’équipe de développement, peut-être en prévision d’un possible échec. D’autres se résignent comme SEGA qui avait annulé Hyena il y a trois ans, juste après son accès anticipé pour éviter un naufrage. Et après plusieurs années à promettre de révolutionner le genre avec son « Super Game », celui-ci a finalement été annulé.

Les gros studios semblent donc corriger le tir à leur manière et à leur rythme. En dépit du trou dans la caisse qu’il a engendré, Sony offre la possibilité à Bungie de remanier Marathon avec l’ajout d’un mode PvE. Au lieu de tout débrancher, il est enfin possible de laisser le temps au jeu de trouver son public.

Le vent tourne pour cette tendance qui a bien trop couté à beaucoup de studios que ce soit économiquement ou humainement. Peut-être est-il temps de chercher de nouvelles tendances/stratégies ou d’accepter des revenus moins importants pour des projets plus modestes ? Malgré tout, d’ici une prochaine conférence, nous ne sommes pas à l’abri de l’annonce d’un sempiternel projet surprise promettant « du jamais-vu » vite oubliable…