Des pertes chez PlayStation à cause de Bungie : le studio dans l’impasse ?

Quatre ans après l’acquisition de Bungie par Sony en 2022 pour 3,6 milliards de dollars, le studio n’est visiblement toujours pas rentable pour PlayStation. Les résultats financiers de l’année fiscale 2025 confirment une nouvelle dépréciation liée au studio américain, à hauteur de 560 millions de dollars supplémentaires, portant le total des pertes enregistrées à plus de 760 millions de dollars.

Licenciements massifs, avenir incertain de la licence Destiny et lancement mitigé de Marathon, l’extraction shooter du studio dont le développement aurait coûté une somme considérable. Sony se veut pourtant rassurant sur ce dernier point, évoquant des métriques d’engagement encourageantes et promettant des ajouts de contenu pour élargir la base de joueurs. Difficile toutefois de ne pas s’interroger sur l’avenir du studio, tant les mauvaises nouvelles s’y accumulent depuis plusieurs mois.

Malgré tout, PlayStation nage dans les biftons

Ces pertes n’ont pas empêché la division jeux du groupe « japonais » d’afficher des résultats globalement solides sur l’année. Le bénéfice opérationnel de la branche jeu vidéo progresse de 12 % sur un an, porté notamment par une hausse des ventes de logiciels et une croissance des services en ligne, avec 125 millions d’utilisateurs actifs mensuels. La PS5 franchit quant à elle le cap des 93 millions d’unités écoulées dans le monde, avec 16 millions de consoles distribuées sur l’année, un million de plus que l’objectif initial.

Le tableau se nuance néanmoins du côté du hardware, dont les ventes reculent sensiblement, en partie à cause des hausses de prix indécentes annoncées ces derniers mois sur plusieurs marchés. Une tendance que Sony anticipe pour l’exercice à venir, avec une baisse de 6 % du chiffre d’affaires jeu vidéo prévue, compensée par une hausse de 30 % du bénéfice opérationnel.

Le groupe évoque par ailleurs une augmentation des investissements autour d’une plateforme de nouvelle génération, formulation transparente pour qui suit l’actualité PlayStation. Les travaux sur la future PS6 semblent donc s’accélérer en interne. Reste à savoir si Bungie sera encore debout le jour où la PS6 pointera le bout de son nez.