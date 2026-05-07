Empêtré dans une affaire d’antitrust, Sony s’en tirerait à bon compte

Alors qu’un scandale autour des DRM touche actuellement Sony, la société japonaise est dans un même temps concernée par une autre histoire pas très favorable à son image. Plus précisément, il s’agit d’une sorte de dénouement apporté à un chapitre judiciaire ouvert il y a quelques années, relatif à la position de la société vis-à-vis de la concurrence.

Vers le remboursement des joueurs ?

En 2021 s’amorçait donc l’affaire Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, des suites d’un comportement jugé douteux de la part de l’entreprise visée sur le marché Étasunien. Cette dernière était ainsi accusée par le collectif Caccuri et al. d’employer une stratégie commerciale à la fois déloyale et agressive.

De fait, Sony aurait maintenu un monopole en rendant obligatoire le passage des utilisateurs sur sa plateforme. Le but était donc de garder l’exclusivité sur le client et, incidemment, le soumettre à des prix élevés qui auraient été appliqués sur une centaine de jeux (dont la liste a été établie ici). Ce qui a toujours été contesté par le principal intéressé lui-même.

Sony est aujourd’hui prêt à verser un total de 7.85 millions de dollars aux joueurs estimés lésés. Toutefois, ce ne serait pas par aveu de culpabilité, le géant nippon nie encore tout abus de sa part, mais seulement pour se défaire d’un procès sûrement fastidieux, d’autant que cette affaire n’est pas la seule existante.

Dépenser la somme alors convenue en guise de compensation semble être un moindre mal. Cependant, rien n’est encore acté ; il ne s’agit là que d’un avis préliminaire accordé par le juge chargé du dossier à la date du 8 avril dernier. Mais si (lors du rendu définitif du jugement fixé au 15 octobre 2026) l’accord est ratifié, alors Sony n’aura plus qu’à rembourser le public à hauteur de la somme convenue.

Une fin heureuse pour Sony ?

L’action de recouvrement concernerait alors un peu plus de 4 millions d’utilisateurs, ayant effectué leurs achats entre 2019 et 2024. Ils seraient alors indemnisés en crédits utilisables sur le PS Store. Et ceux qui, à ce moment-là, auraient tout simplement résigné leur compte, ils n’auront qu’à se manifester afin de bénéficier de ce qui leur est dû.

Donc rendez-vous au dernier trimestre de cette année 2026 pour savoir ce qu’il en est, et ce, même s’il y a très peu de chances pour que l’issue soit différente de la présente envisagée. Dans ce cas, elle sera sûrement d’un support moral certain pour Sony, qui, on le rappelle, reste empêtré dans une autre affaire un peu plus critique entamée en mars dernier à Londres.

Pour les mêmes reproches, le constructeur risque en effet gros, très gros, car, s’il est reconnu coupable, ce ne sera plus l’histoire de quelques millions mais de deux milliards. Ce qui aura certainement une incidence conséquente sur l’ensemble de ses activités et secteurs, conduisant probablement à de nouveaux licenciements. Mais on en est pas encore là, et qui sait, un accord pourrait là aussi être trouvé.