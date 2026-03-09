PlayStation réfléchirait au « dynamic pricing » ? Pas exactement…

La tarification dynamique, ou « dynamic pricing » pour le dire dans la langue du démon qui a eu l’idée de la chose, c’est ce système qui fait que les billets pour aller voir Taylor Swift aux Etats Unis deviennent tellement chers qu’il est plus rentable pour un américain d’acheter ses billets pour Bercy (Bercy, en France !), vol et hôtel inclus. Concrètement, les prix montent et descendent en temps réel en fonction de l’offre et de la demande, et d’autres critères marketing.

Or, selon des rumeurs insistantes partagées sur le web depuis quelques jours, PlayStation s’apprêterait lui aussi à mettre en place une tarification dynamique. Alors faut-il s’attendre à voir les prix de GTA VI monter à 300 ou 400€ la semaine de sa sortie ? On n’en est pas encore là.

La rumeur part d’abord de la découverte faite par le site PS Prices, qui monitore les prix pratiqués par le PS Store, d’une expérience du type test A/B, soit un grand classique de la mercatique pour aider un vendeur à fixer son prix de vente (le produit est proposé à deux tarifs, A et B, et les réponses faites à ces deux propositions sont analysées pour fixer le prix). C’est un premier point qui pourrait expliquer les captures d’écrans partagées sur les réseaux sociaux , affichant deux tarifs différents pour un même jeu.

L’autre détail qui a son importance, et qui est clairement évoqué par PS Prices, c’est que les prix différenciés concernent uniquement des baisses de prix. Des baisses donc plus importantes dans certains cas que dans d’autres, mais systématiquement des baisses. Quand bien même une forme de tarification dynamique serait mise en place par PlayStation, selon les éléments actuellement observés, il ne serait donc pas question de payer son jeu plus cher que le voisin, mais simplement que ce dernier bénéficie d’une réduction plus importante. Oui, un esprit obtu nous rétorquerait que « ça revient au même », sauf que pas du tout.

Super Discount

Ce genre de pratique est probablement né avec le commerce : cartes de fidélité, gestes commerciaux, bons d’achats offerts à diverses occasions, tarification « early bird »… Dans d’innombrables situations, on a pu payer un bien ou un service moins cher que le client suivant. Ce que montrent les témoignages et les captures d’écrans des tests potentiellement pratiqués par PlayStation, c’est un système de promotions ciblées plutôt qu’une tarification dynamique au sens « Ticketmaster » du terme.

Que le vendeur propose une réduction plus importante sur un nouveau FPS à un amateur de FPS, pour le convaincre de tester ce titre qu’il n’a pas encore dans sa ludothèque, ou au contraire, s’il proposait exceptionnellement un prix particulièrement bas sur un RPG à un joueur qui ne donne que dans le jeu de sport, pour l’inciter à la découverte, quoi de choquant en vérité ?

Bien entendu, rien de tout cela n’est officiel, et même l’expérience de testing, si elle est bien documentée, n’a pas été commentée par Sony.