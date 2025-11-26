Sur Steam, le prix des jeux vidéo, étonnamment, baisse

L’idée est contre intuitive tant on a l’impression que le prix des jeux vidéo ne fait qu’augmenter. La PS5 Pro coûte aujourd’hui le prix d’un petit PC gaming, et le tarif « normal » d’un jeu AAA à sa sortie est désormais de 80€, quand de nombreux observateurs imaginent que GTA6 pourrait tout à fait sortir étiqueté à 100€ sans que cela ne nuise de manière importante à son succès.

Pourtant, une étude menée par les rédacteurs de la newsletter GameDiscover.co nous montre bien une tendance à la baisse des prix des jeux vidéo sur Steam. Les journalistes ont observé les ventes réalisées le premier mois de commercialisation des 50 jeux les plus vendus depuis février 2023, en excluant les free to play. Une fois la courbe lissée pour des raisons de lisibilité, voici le résultat obtenu :

Depuis bientôt 3 ans, le prix médian des jeux vendu sur Steam baisse progressivement. Parti de 19,50$ début 2023, il est désormais à peine au-dessus de 15$, soit une baisse de 20%.

Rappelons cet élément de contexte : le prix médian représente ce point à partir duquel il y a autant de jeux plus chers que de jeux moins chers. C’est une donnée plus parlante que le prix moyen, qui peut être faussé par un jeu vendu outrancièrement cher, ou au contraire, par le succès surprise d’un ou deux titres vendus moins d’un euros.

Est-ce que cela signifie que l’on peut espérer une inflexion de la courbe du prix des jeux vidéo AAA vendus il y a quelques années 60€, passés ensuite à 70€ pour être affichés aujourd’hui à 80€ ? Ce n’est pas ce qui est ici mesuré.

Ce que raconte l’étude, c’est que les jeux à succès se retrouvent dans des segments de prix à la baisse. L’étude s’adresse d’ailleurs d’abord aux développeurs et éditeurs, et a pour but de leur fournir des éléments de réflexion quant à leur positionnement tarifaire. Et en effet, en observant de manière plus empirique le top 50 des jeux les plus vendus sur Steam en 2025, on voit que les jeux à gros budget, vendus plus de 50€ sont sous-représentés. Seuls Borderlands 4, Dying Light The Beast, Black Ops 7 et Titan Quest II y figurent. Quelques jeux à prix « moyen » (entre 20€ et 50€) font leur trou (Helldivers 2, Elden Ring Nightreing ou l’immanquable Clair Obscur: Expedition 33, tous vendus autour de 40€…). Mais ce sont les jeux à « petit prix » qui trustent la majorité du classement : Ball x Pit (15€), Peak (7,50€), Buckshot Roulette (3€ !)… Les jeux vendus moins de 20€ occupent ainsi 28 des 50 places des jeux les plus vendus !

Pour en revenir aux prix des jeux AAA, et au prix des jeux consoles, cette enquête ne montre pas une tendance générale de l’industrie à baisser le prix des jeux, mais plutôt un goût du public aligné avec des jeux vendus moins cher ; dont le tarif est peut-être aussi (surement) une clé de ce succès. Cela dit, l’industrie pourrait tout aussi comprendre que le tarif peut servir d’argument, ou de repoussoir…