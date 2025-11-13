Pourquoi le prix de la PS5 baisse-t-il au Japon ?

Sur la génération de consoles actuelle, et à rebours de ce qui s’est toujours passé jusque-là, le prix des machines augmente avec le temps. La PlayStation 5 « Digital Edition » est sortie en France en novembre 2020 à un tarif affiché de 400€. En aout 2022, ce tarif grimpait une première fois pour atteindre 450€, puis, en avril 2025, une nouvelle hausse de prix atteignait 500€, sans aucune modification du « pack » proposé. Au total, la machine a donc pris +25% depuis sa sortie !

Pourtant, au Japon, c’est un mouvement inverse qui se met en branle, puisqu’une PS5 « Digital Edition » et « Japanese Only » vient d’être annoncée au tarif de ¥55,000, soit plus ou moins 345€. Jusqu’à présent, la PS5 Digital Edition y était affichée à ¥72,980, soit environ 465€. C’est donc une baisse non négligeable de 120€ dont vont pouvoir bénéficier les joueurs japonais, mais les japonais exclusivement, puisque la console sera « zonée » linguistiquement. On peut alors se demander pourquoi, alors que la tendance était plutôt à l’inflation, cette baisse de prix, surtout à ce niveau ?

Peut-être que, dans un premier temps, PlayStation retrouve le « sens de l’histoire », et fait logiquement baisser le prix de la machine alors qu’elle est entrée dans la seconde moitié de son cycle de vie. Sony a récemment déclaré que la console n’en était qu’à « la moitié » de sa durée d’exploitation, ce dont on peut douter quand on voit les autres acteurs s’agiter. Il s’est passé sept ans entre la sortie de la PS3 et celle de la PS4, ainsi qu’entre la sortie de la PS4 et celle de la PS5, et les déclarations de Sony visent peut-être plus à rassurer un futur consommateur qui hésiterait à s’offrir « si tard » une PS5…

La console a déjà connu son upgrade « pro », et même si son cycle de vie durait un peu plus longtemps que celui de ses ainées, il serait normal qu’un joueur qui investirait aujourd’hui pour une console potentiellement remplacée dans deux à cinq ans grand maximum la paie moins chère que celui qui l’avait achetée pour la conserver sept à dix ans.

Et puis, Sony doit se dire qu’une très grande partie des joueurs convaincus par la proposition et le tarif s’est, après cinq ans dans les rayons, déjà offert une PS5. Pour convaincre ceux qui ne sont toujours pas équipés, la baisse de prix peut être un argument de poids. D’autant que le Président de Capcom en personne estimait que la console est trop chère, et paralyse en partie l’industrie. Il fait porter à Sony et à ses tarifs prohibitifs la responsabilité des résultats décevants réalisés par Monster Hunter Wilds.

En limitant cette baisse au Japon, Sony s’assure que les consoles iront bien aux joueurs (aux joueurs japonais, du moins !), et que la baisse de prix ne sera pas un moyen de contourner les frais de douanes américains. Dans le même temps, il soigne son image sur ses terres, PlayStation ayant souvent été accusé ces dernières années de délaisser le marché domestique pour se concentrer sur les États-Unis.

Mais surtout, il n’aura échappé à personne que cette idée d’une console moins chère mais réservée au Japon est d’abord née chez Nintendo, qui propose une Switch 2 « Japanese Only » étiquetée à environ 320€ quand la version internationale coûte elle 450€. Et il n’aura échappé à personne non plus que la Switch 2 est un carton inattendu à ce niveau, même par Nintendo, qui a tout récemment revu ses prévisions à la hausse.

Il était donc urgent pour Sony de réagir, surtout que la PS5, malgré d’excellents résultats, reste un ton en dessous de la PS4 si l’on regarde ne nombre d’unités écoulées (84 millions de PS5 contre 86 millions de PS4 au même niveau de son cycle de vie). Surtout aussi que cette période de l’année, à l’approche de Noël, est cruciale pour les vendeurs de consoles, qui peuvent y écouler jusqu’à 50% des consoles vendues dans l’année…