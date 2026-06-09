tt

Final Fantasy Resonance – Square Enix nous offre le premier opus HD-2D de la saga

Annonce du jeu Final Fantasy Resonance

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires

Test Gothic Remake – Retour dispensable du RPG culte

Test 007 First Light – Une pépite rien que pour vos yeux

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026