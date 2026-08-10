Ghost Recon fête ses 25 ans et prépare son avenir

25 ans et (presque) toutes ses dents. La licence Ghost Recon, l’un des mastodontes du développeur Ubisoft, fête son anniversaire avec plusieurs annonces concernant le dernier diptyque de la saga, mais aussi sur le futur de la licence qui est bientôt à nos portes.

Wildlands comme vitrine des 25 ans de la licence

Sorti il y a 9 ans, Ghost Recon Wildlands reçoit une mise à jour gratuite plutôt conséquente, ajoutant une toute nouvelle mission, mais également de nombreux correctifs et améliorations de gameplay et techniques. Désormais, les joueurs possédant le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series pourront parcourir les plaines hostiles de la Bolivie en 4K et 60 fps. Le jeu est donc plus fluide, plus beau et plus stable. S’ajoutent à cela de nombreuses options de personnalisation concernant la météo dynamique, la difficulté ou encore le nombre d’armes et de chargeurs que notre Ghost pourra embarquer avec lui sur le terrain.

Le gros morceau de cette mise à jour se nomme Last Rites. Cette mission inédite nous remettra dans les bottes de Nomad en plein coeur de la Bolivie et nous demandera de stopper un culte sectaire voulant mettre la main basse sur la majeure partie des régions de ce beau pays d’Amérique du Sud. Un nouveau boss de région devra être abattu en la personne de La Llorona, et de nouveaux environnements seront à la carte, comme des marécages ou des forêts extrêmement denses, et les agents du culte Los Penitentes seront encore plus brutaux que toutes les autres menaces que nous avons pu rencontrer dans l’aventure principale.

Et en parlant de brutalité, les développeurs ont décidé de rendre à nouveau disponible le mode « la jungle a bougé » qui met en scène l’équipe de Nomad face au mythique Predator ! Hommage sincère au chef-d’oeuvre de John McTiernan, ce mode de jeu nous met dans la peau des proies, et non plus des prédateurs, et nous demande d’observer l’environnement au risque de voir la forêt venir et nous emporter, pour citer un membre de l’équipe de Schwarzenegger.

Le futur de la licence s’écrit maintenant

En plus des différents ajouts apportés à Ghost Recon Wildlands, Ubisoft permet aux joueurs de mettre la main sur Ghost Recon: Future Soldier jusqu’au 13 août, et ce, pour toujours. Un opus solide qui occupera les joueurs en attendant l’arrivée du prochain opus OVR, une arrivée qui pourrait se faire plus rapidement que prévu. En effet, au risque de perdre une partie des fans (déjà nettement moins nombreux depuis la sortie de Breakpoint), les développeurs du prochain épisode ont mis en place le Ghost Recon Insider Program, qui permettra aux joueurs inscrits de mettre la main sur la bête.

Bien qu’aucune date n’ait été communiquée, la possibilité de s’inscrire dès maintenant suggère que les phases de test prendront place dans un avenir proche. Le but, comme pour beaucoup de sessions de tests fermés, est de récolter un maximum de retours de joueurs afin d’éviter un nouveau fiasco à l’image du mal-aimé et imparfait Ghost Recon Breakpoint.

Mais pourquoi faire le choix de mettre à jour et d’offrir une seconde vie à Ghost Recon Wildlands au lieu du dernier-né, Breakpoint ? Y’aurait-il un lien entre l’accueil critique respectif des deux opus (70 en score Metacritic pour Wildlands contre 56 pour Breakpoint) ou entre l’écart du nombre de ventes (plus de 10 millions de copies pour Wildlands contre 3 millions pour Breakpoint) ? Ubisoft décide de mettre le paquet sur l’opus le plus populaire des deux, mais aussi sur celui qui à le moins déçu grâce à sa formule.

Est-ce qu’Ubisoft tenterait de rallier les joueurs sur Wildlands, dû à sa potentielle ressemblance avec le prochain opus à sortir ? D’après les premières informations, OVR laissera de côté la dimension light-RPG de Breakpoint pour revenir à quelque chose de plus tactique, ouvert et faisant la part belle à l’improvisation tout en étant complexe, comme ce que nous pouvions retrouver dans Wildlands.

Cet anniversaire résonne quelque peu comme un aveu d’échec de la part d’Ubisoft, Breakpoint ne profitera que d’une mise à jour ajoutant quelques armes et autres cosmétiques. Wildlands continue de séduire, et le développeur compte bien s’accrocher à cet engouement pour faire du prochain Ghost Recon un événement à ne pas rater.