Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’août 2026 ?

Août 2026 apporte une vague de sorties vidéoludiques qui devrait amorcer la fin des vacances d’été. Entre retour d’anciennes licences et nouvelles propositions ambitieuses, le mois promet une sélection variée capable de satisfaire autant les joueurs de blockbusters que les amateurs de découvertes originales. Voyons ensemble les sorties jeux vidéo du mois d’août 2026 sans plus tarder !

PlayStation 5

Big Walk – 04/08

Beast of Reincarnation – 04/08

Marvel Tokon: Fighting Souls! – 06/08

Dash’n’Drops – 13/08

Hell Let Loose: Vietnam – 13/08

Duskfade – 13/08

Wild Blue Skies – 13/08

Defender of the Crown: The Legend Returns – 13/08

Skatesterre – 13/08

Grave Seasons – 14/08

The Sinking City 2 – 18/08

Mortal Shell II – 20/08

The Witch’s Bakery – 20/08

Brigandine Abyss – 26/08

Lou’s Lagoon – 27/08

Resonance: A Plague Tale Legacy – 27/08

Star Wars Zero Company – 27/08

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – 27/08

Kalanoro – 27/08

Captain Tsubasa 2: World Fighters – 28/08

XBOX Series

Beast of Reincarnation – 04/08

Dash’n’Drops – 13/08

Hell Let Loose: Vietnam – 13/08

Duskfade – 13/08

Wild Blue Skies – 13/08

Defender of the Crown: The Legend Returns – 13/08

Skatesterre – 13/08

Grave Seasons – 14/08

The Sinking City 2 – 18/08

Mortal Shell II – 20/08

The Witch’s Bakery – 20/08

Brigandine Abyss – 26/08

Lou’s Lagoon – 27/08

Resonance: A Plague Tale Legacy – 27/08

Star Wars Zero Company – 27/08

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – 27/08

Kalanoro – 27/08

Captain Tsubasa 2: World Fighters – 28/08

Nintendo Switch 2

Big Walk – 04/08

Dash’n’Drops – 13/08

Skatesterre – 13/08

Grave Seasons – 14/08

Brigandine Abyss – 26/08

The Witch’s Bakery – 20/08

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – 27/08

PC

Big Walk – 04/08

Beast of Reincarnation – 04/08

Marvel Tokon: Fighting Souls! – 06/08

ReStory – 06/08

Sovereign Tower – 06/08

Agent 64: Spies Never Dies – 11/08

Echoes of Mystralia – 11/08

Dash’n’Drops – 13/08

Hell Let Loose: Vietnam – 13/08

Duskfade – 13/08

Wild Blue Skies – 13/08

Defender of the Crown: The Legend Returns – 13/08

Skatesterre – 13/08

Grave Seasons – 14/08

Entropy – 18/08

REKA – 18/08

The Sinking City 2 – 18/08

Steins;Gate Re:Boot – 20/08

Mortal Shell II – 20/08

The Witch’s Bakery – 20/08

Brigandine Abyss – 26/08

Lou’s Lagoon – 27/08

Resonance: A Plague Tale Legacy – 27/08

Star Wars Zero Company – 27/08

Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – 27/08

Kalanoro – 27/08

Captain Tsubasa 2: World Fighters – 28/08

N’hésitez pas à partager en commentaires les sorties que vous comptez acquérir. Il nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent mois avec toujours plus de jeux vidéo, qu’importe les températures.