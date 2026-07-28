tt

Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’août 2026 ?

Sorties Jeux Vidéo Août 2026

Medoc

Nourri et bercé par Nintendo depuis l'enfance en débutant avec la Nintendo 64. J'ai depuis ouvert mes horizons vidéoludiques. Véritable passionné du jeu.

guest

0 Commentaires

Test Fading Echo – Un si beau canevas décoloré par la confusion

Test The Mermaid Mask – Nautilus en bois, enquête en béton

Test Echoes of Aincrad Sword Art Online – On souffle et on souffre

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026