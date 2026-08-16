Kingdom Hearts fait son show à la D23

Alors que 2026 marque les 25 ans de Kingdom Hearts, tous les fans de la licence avaient le regard tourné vers la D23, le salon où Disney présente ses nouveautés au public. À raison : une nouvelle bande annonce de quatre minutes a été présentée au cours d’une conférence réunissant Nana Gadd, responsable chez Disney et Pixar games, Tai Yasue, co-réalisateur de Kingdom Hearts IV et, à la surprise générale, Tetsuya Nomura, créateur de la licence et directeur créatif.

Square Enix confirme déjà un premier arrêt dans les mondes Disney-Pixar. On rencontre Sora découvrant le monde des morts représenté dans Coco. Avec une mise en scène dans la lignée de Kingdom Hearts III, c’est une représentation extrêmement fidèle des environnements et des cadrages du film d’animation sorti par Pixar en 2017 qui semble attendre les joueurs.

Cependant, peut-être plus important encore que le nouveau monde Pixar, cette bande-annonce présente des segments au cours desquels Mickey, Donald et Dingo seront jouables. Les segments de Mickey présentent un gameplay particulièrement original pour la franchise : la souris s’introduit dans un livre, découvrant un monde fait d’origami, et devra collectionner et manipuler des représentations d’elle-même en papier au cours de séquences mêlant 2D et 3D.

Les séquences de Donald et Dingo semblent, quant à elles, bien plus traditionnelles. À ceci près qu’il sera possible, pour la première fois dans un jeu Kingdom Hearts, de changer de protagoniste au cours du combat, choisissant de contrôler l’un ou l’autre des chevaliers du roi selon les besoins du moment.

Kingdom Hearts dans la cour des grands ?

Si la conférence avec Tetsuya Nomura était clairement le plat de résistance de l’événement, il est clair que Kingdom Hearts est très présent dans l’événement Disney, avec des révélations qui se font au compte-goutte. Une première version allégée de la bande-annonce par ci, l’annonce d’une série par là… il semble clair que la licence a atteint un nouveau palier de reconnaissance cette année.

C’est que, si la licence a toujours eu un public fortement investi, du point de vue de Disney, ce sont les chiffres qui comptent. Et ceux-ci sont sans appel : selon Sean Shoptow, vice directeur exécutif de la Walt Disney Company, Kingdom Hearts a rejoint le cercle plutôt fermé des licences vidéoludiques appartenant au studio ayant engrangé un milliards de dollars de vente.

Un succès qui a pu être atteint, notamment, grâce aux ressorties sur divers supports de compilations complètes, permettant de jouer aux titres de la licence sans se soucier des différents supports sur lesquels les jeux étaient sortis à l’origine.

Cela dit, il reste surprenant de voir la licence reconnue de manière aussi frontale, après 25 ans passés dans l’ombre de Walt. Dans ce contexte, la série semble même être un moyen de tâter le terrain : plutôt que de s’engouffrer dans un projet massif, Tetsuya Nomura engage le projet dans un récit à la marge, qui devrait suivre des personnages développés à l’origine dans les jeux mobiles de la franchise.

Dans ce contexte, la sortie de Kingdom Hearts IV s’annonce comme un moment délicat dans l’histoire de la franchise. On le sait déjà, le jeu sera un nouveau départ. Il présentera un nouvel arc narratif, qui, certes, devra répondre aux questions laissées en suspens suite à Kingdom Hearts III, mais qui devra surtout mettre en place les enjeux qui seront développés au cours des prochaines années.

Tant d’un point de vue narratif que concret, Kingdom Hearts IV sera une pierre angulaire, un instant charnier dans l’histoire de la licence. Et c’est probablement en partie pour cela que Tetsuya Nomura et Tai Yasue se sont voulus aussi rassurant en garantissant et insistant qu’ils étaient « certain à cent pour cent » que Kingdom Hearts IV sortira en 2027.