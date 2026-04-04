Epic Games (Fortnite) en passe de devenir une énième possession de Disney ?

Il y a peu, Epic Games faisait une annonce néfaste mais sans grande surprise dans le climat qui plane actuellement dans l’industrie : des licenciements auraient lieu au sein de la société. Une actualité malheureusement banale qui se distinguait néanmoins par ses chiffres colossaux, puisque pas moins de 1 000 salariés étaient alors concernés. Un possible accélérateur pour une éventuelle transaction ? Probablement pas, mais cette affaire pourrait certainement être considéré par un potentiel acheteur, qui aurait fait en interne part d’un intérêt certain : Disney.

Disney tenté par Epic ?

Mais attention, bien qu’apparemment informé et censément honnête dans sa prise de parole, le journaliste de The Verge Alex Heath n’est que l’écho de bruit plus ou moins lointain qu’il faut considérer comme ce qu’ils sont. Des bruits qui ressemblent à peu près à tout ce que l’on entend quand un studio ou autre entité se retrouve en difficulté tel un Ubisoft, par exemple. Combien de fois, en effet, n’a-t-on pas fait à son sujet état d’un possible rachat sans que se suive aucune réalisation ?

Néanmoins, ici, les ambitions de rachat par Disney auraient du sens, au vu du passif qui le lie avec Epic Games et son très (trop ?) populaire jeu service, Fortnite. Les collaborations se sont en effet succédé, comme en témoigneront certainement les différent venues à l’endroit de l’univers Star Wars entre autres.

Mais, c’est surtout sur un plan financier que cette relation s’est entérinée, Disney pourvoyant un investissement touchant à 1,5 milliard de dollars afin de proposer tout un monde dans Fornite. Toutefois, comme le souligne Heath, cette volonté supposée de rachat est loin de faire l’unanimité au sein de Disney où les dissensions font loi : certains attendraient un moment plus favorable ; d’autres seraient totalement opposés à toute tentative d’acquisition.

Sauver Fortnite, une bonne idée ?

Donc, tout sera entre les mains des décisionnaires. Reste à voir ce qu’ils feront… Même si ce n’est pas forcément gagné pour Disney. D’autant qu’il est, à ce jour, un actionnaire bien minoritaire contrairement à Tencent, lequel (à la différence des 10% du premier cité) possède quelque 40 % de parts. Des chiffres bien conséquents qui donnent au géant chinois un avantage certain.

Toutefois, bien qu’il soit improbable, même à coup de plusieurs milliards, il est intéressant d’envisager ce futur sous l’étendard de la maison Mickey. Est-il même possible ? Voire souhaitable ? Car, si l’idée peut séduire, elle peut revêtir plusieurs aspects problématiques. Le premier étant évidemment Fortnite. Certes, il va sans dire : le jeu peut être une vitrine de choix pour les produits principaux de la marque. Mais, est-il pertinent de convoiter un titre qui maintenant accuse le poids des années ?

Ensuite, la question est la suivante : acquérir Epic Games, oui, mais pour quoi faire ? Avoir un peu plus de poids sur la scène vidéoludique ? Si telle est l’intention, il est difficile de donner crédit à cette ambition supposée, tant un nombre considérable d’exemples peuvent servir de « repoussoirs » : Netflix, Amazon ou encore Warner Bros… Tous semblent se défaire de l’industrie dont il question. Ou, à tout le moins, le jeu vidéo n’est qu’une composante mineure de leur activité.

Alors pourquoi croire qu’il en sera différent avec Disney, dont l’intérêt pour le médium ne sera certainement pas plus grand ? C’est pourquoi, il y a tout lieu de penser qu’un tel rachat n’en sera pas plus bénéfique et continuera (voire amplifiera) la tendance actuelle très délétère aux salariés… Mais, inutile d’extrapoler, on n’en est pas encore là, et on ne le sera sans doute jamais.