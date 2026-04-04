tt

Epic Games (Fortnite) en passe de devenir une énième possession de Disney ?

Disney serait intéressé par Epic Games (Fortnite)

Al

Prêt à tout pour servir ses passions.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Tom Clancy’s The Division Resurgence – La division se met les joueurs dans la poche

Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Un grand pas en avant pour la série

Test Subliminal – Aussitôt joué, aussitôt oublié