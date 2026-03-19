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Fortnite retrouve le Play Store après six ans de bataille

Fortnite est de nouveau accessible sur le Play Store Android de Google

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

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