Fortnite retrouve le Play Store après six ans de bataille

Ce 19 mars 2026, les joueurs Android peuvent à nouveau télécharger Fortnite en un tap depuis le Google Play Store. Six ans après son éviction retentissante, le Battle Royale d’Epic Games réintègre la boutique officielle de Google. Sur le papier, c’est un retour triomphal. Dans les faits, c’est un peu plus ambigu que ça.

Une croisade de six ans contre les géants du store

Tout commence en août 2020. Epic introduit dans Fortnite son propre système de paiement direct, permettant aux joueurs d’acheter des V-Bucks en contournant la commission de 30 % prélevée par Google et Apple sur chaque transaction. Les deux géants répondent en expulsant le jeu de leurs boutiques respectives, et Epic dépose plainte contre chacun pour abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles. Tim Sweeney entame alors une croisade publique allant jusqu’à publier une parodie du spot Apple 1984, plaçant la marque dans le rôle de Big Brother.

Les deux batailles n’ont pas la même issue. Face à Apple, la victoire est partielle : le monopole n’est pas reconnu, mais Epic obtient la fin du contrôle exclusif des paiements. Fortnite revient sur l’App Store américain en mai 2025, à l’issue d’une décision judiciaire qu’Apple a retardée autant que possible. En Europe, les joueurs iPhone doivent encore passer par l’Epic Games Store, et ailleurs dans le monde, le jeu reste indisponible sur iOS.

Face à Google, c’est une autre histoire. Fin 2023, un jury californien donne entièrement raison à Epic : le Play Store est reconnu comme un monopole illégal sur la distribution et le paiement, et Google est sommé d’ouvrir son écosystème à la concurrence, d’autoriser les boutiques tierces, et de cesser de payer des développeurs et des constructeurs pour qu’ils n’aillent pas voir ailleurs.

Pendant ces six ans d’absence, les joueurs Android qui voulaient accéder au jeu n’avaient pas le choix : il fallait soit passer par l’Epic Games Store, soit télécharger manuellement un APK en ignorant les alertes de sécurité d’Android, et recommencer l’opération à chaque mise à jour. Une friction suffisante pour avoir exclu une grande partie du public mobile du jeu.

Une victoire à 800 millions de dollars

L’accord signé en novembre 2025 entre les deux entreprises est plus complexe qu’un simple retour à la normale. Sur le plan structurel, Google abaisse sa commission de 30 % à 20 % sur les nouveaux achats intégrés, et à 10 % sur les abonnements récurrents. Les développeurs qui n’utilisent pas le système de facturation de Google bénéficient d’une réduction supplémentaire de 5 %. Un programme d’enregistrement des boutiques d’applications tierces verra le jour progressivement jusqu’en 2027, pour faciliter l’installation de stores alternatifs sans les avertissements anxiogènes qui en décourageaient l’usage. Ces changements s’appliquent à l’ensemble de l’écosystème, pas seulement à Epic.

En parallèle, un accord commercial confidentiel engage Epic à dépenser 800 millions de dollars en services Google sur six ans, couvrant le cloud, la publicité et un partenariat technique autour de l’Unreal Engine. Google obtient en échange un accès élargi au moteur, et s’engage à offrir une meilleure visibilité à Fortnite sur Android.

L’autre contrepartie est moins visible mais tout aussi significative : Tim Sweeney, le même qui avait fait de cette guerre une affaire de principe, s’est engagé à ne pas critiquer publiquement le Play Store jusqu’en 2032. Six ans de croisade idéologique soldés par une clause de silence. Tim Sweeney a qualifié cette victoire de « priceless ». Elle lui aura quand même coûté des sommes astronomiques en frais d’avocat et s’achève, pour l’instant, par un partenariat commercial avec l’adversaire qu’il combattait. Dans six ans, quand l’accord expirera, on saura vraiment lequel des deux a gagné.