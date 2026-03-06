The Division – Pour les 10 ans de la licence, un jeu mobile et une refonte du second opus

À l’occasion des célébrations pour les 10 ans de la franchise, Ubisoft a frappé fort : une date de sortie pour The Division Resurgence sur mobile, un DLC dans Central Park, un nouveau mode Survivors, une mise à jour graphique gratuite, et une saison anniversaire bien garnie pour The Division 2.

The Division fête ses 10 ans avec deux grosses annonces

Annoncé une première fois en 2021, The Division Resurgence aura mis près de cinq ans à atteindre les stores. C’est désormais officiel : le jeu free-to-play sortira le 31 mars 2026 sur iOS et Android, dans le monde entier.

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre d’un spin-off mobile, Resurgence n’est pas un portage des épisodes console. Le jeu propose une campagne narrative originale centrée sur les agents de première vague — les premiers déployés lors du déclenchement de l’épidémie du Poison Vert, à New York. C’est un positionnement narratif intéressant, puisqu’il se déroule en parallèle aux événements du premier The Division, donnant notamment la possibilité de revisiter la trajectoire d’Aaron Keener avant que celui-ci ne bascule du mauvais côté.

Le contenu est ambitieux sur le papier : monde ouvert, MMO dans un Manhattan post-crise, modes PvE solo et coopératif, Dark Zone en PvEvP, mode Conflit (Domination, Escarmouche), spécialisations, loot et progression de personnages. L’interface et les contrôles ont été intégralement repensés pour le mobile, avec support des manettes Bluetooth.

Pour les joueurs de The Division 2, un système de récompenses croisées a été mis en place : se connecter à The Division Resurgence via son compte Ubisoft Connect débloque un Trekking Elite Pack, une Legacy Jacket et une casquette Washington D.C. dans The Division 2. En retour, jouer à Resurgence octroie un hoodie, un chapeau et une chemise thématiques dans The Division 2, ainsi qu’un boost niveau 40.

La préinscription est ouverte sur l’App Store et Google Play. Les joueurs qui activent le téléchargement automatique recevront un skin d’arme Or pur et la tenue Pompier de NYC au lancement.

The Division 2 s’offre Central Park et un nouveau souffle

L’autre annonce marquante du showcase concerne The Division 2. Un DLC entièrement situé dans Central Park est en développement, avec une sortie prévue courant 2026. Ubisoft n’a pour l’instant partagé qu’un court teaser, sans détails sur l’intrigue ou les mécaniques.

Ce qui rend l’annonce significative, c’est ce que représente Central Park dans le lore de la franchise : dans l’univers de The Division, ce lieu n’a jamais été accessible, car il y est décrit comme une fosse commune géante où des millions de personnes ont péri lors de la pandémie. C’est un endroit chargé d’une violence symbolique considérable, et les joueurs doivent s’attendre à ce que le DLC soit l’un des chapitres les plus sombres en dix ans d’existence de la franchise.

En parallèle du DLC, Ubisoft a également annoncé Survivors, un mode extraction à part entière se déroulant dans un Washington D.C. enneigé, avec du loot aléatoire et une boucle de survie distincte du jeu de base. Les détails restent rares pour l’instant, mais la direction est claire : The Division 2 cherche à diversifier ses formats de jeu au-delà de la boucle PvE/Dark Zone classique.

En attendant, la roadmap 2026 est déjà chargée. La saison « Rise Up » arrive en avril, avec les Black Tusk en faction centrale, l’introduction du crossplay PC/consoles (sans cross-save), une nouvelle incursion baptisée « Steel Creek » et le retour des Classified Assignments. Ubisoft précise également que des ajustements d’équilibrage PvP sont prévus, notamment pour la Dark Zone.

Côté technique, le showcase a confirmé une mise à jour visuelle gratuite pour The Division 2 : ombres, brouillard, éclairage, réflexions et matériaux ont tous été revus. Pour un jeu sorti en 2019, c’est un effort notable qui devrait donner un second souffle à Washington D.C.

Parmi les autres ajouts de la saison anniversaire (en cours jusqu’au 2 avril), on trouve deux nouveaux événements mondiaux Ambush et Assault, le retour de l’arme signature Big Alejandro, et six tenues crossover inspirées d’autres franchises Ubisoft telles que Splinter Cell, Rainbow Six Siege, Ghost Recon.

Enfin, le mode Réalisme, lui aussi disponible pendant la fenêtre anniversaire, mérite une mention particulière. Le principe : supprimer le côté « power fantasy » habituel pour imposer une expérience beaucoup plus punitive avec un TTK réduit, pas de régénération de santé automatique, des munitions limitées. La franchise a parfois tendance à transformer ses agents en tanks ambulants lors de l’endgame ; ce mode représente un contre-pied assumé, accessible gratuitement avec l’extension Warlords of New York pendant l’événement. Un beau programme qui rassure après la déception de The Division Definitive Edition.