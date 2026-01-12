La saga The Division prépare son anniversaire et son avenir

Cette année marquera les dix ans d’une des licences d’Ubisoft les plus appréciées, mais également l’une des plus solides et accompagnées par ses développeurs : The Division. Le premier opus des aventures des opérateurs est sorti en mars 2016 et proposait une réussie boucle de gameplay mêlant TPS tactique et éléments de RPG. Nous évoluions dans un New York hivernal plongé dans le chaos suite à l’apparition d’un virus mortel. Se faisant, de nombreux groupes ennemis tentaient de prendre le contrôle de la ville qui ne dort jamais et c’était à nous, simple citoyen, d’affronter ces renégats.

Avec des ventes estimées à plus de trois millions de copies lors de sa semaine de sortie, The Division allait bien évidemment hériter d’une suite. Et en 2019, Ubisoft et Massive Entertainment vont plus loin encore et frappent plus fort avec The Division 2. Nouveau terrain de jeu avec Washington, plus d’armes, une histoire plus aboutie, un exemplaire suivi post-lancement, même encore aujourd’hui avec les extensions Warlords of New York et Battle for Brooklyn. De plus, Massive et Ubisoft ont annoncé en 2023 être au travail sur un troisième épisode. Et depuis plus rien, ou plutôt presque rien.

10 ans après, la Division en a toujours sous le capot

C’est par le biais d’un post X que nous apprenons aujourd’hui l’existence d’une Definitive Edition non pas pour The Division 2 mais pour le premier opus. Une mise à niveau pour les supports actuels serait donc dans les cartons avec une refonte graphique et la présence de tous les DLC. The Division serait donc jouable avec Underground, Survival et Last Stand mais également avec l’ensemble des cosmétiques inclus du season pass. Rien de bien neuf sous le soleil de New York, mais cette décision de sortir le premier opus de la saga pour ses 10 ans pourrait bien remotiver les joueurs à prendre part au combat.

En se fiant à la page SteamDB de The Division et The Division 2, les opus de la licence Tom Clancy arrivent toujours à fédérer respectivement 1 000 et 5 000 joueurs quotidiennement. L’arrivée de cette édition permettrait donc aux joueurs de se rassembler sous un même titre en mêlant au passage les qualités des 2 opus : l’ambiance morne et désespérée des rues de New York et le contenu gargantuesque offert par The Division 2.

En plus de l’arrivée de cette édition anniversaire, les développeurs de chez Massive prévoient l’arrivée d’un mode Hardcore pour The Division 2. Exclusif au DLC Warlords of New York, ce mode de difficulté permettra d’orienter la boucle de gameplay vers quelque chose de plus tactique en mettant de côté l’aspect RPG et en mettant l’accent sur les combats à couvert et l’importance des armes et de leur calibre. Le mode Survivors sera également de la partie avec une gestion de la météo, ici les tempêtes de neige, qui aura un impact direct sur le gameplay.

The Division 3, ultime aventure et hommage au premier opus

Cette annonce de l’arrivée d’une édition Definitive pour The Division coïncide avec les récentes déclarations de Massive Entertainment quant à The Division 3 et son avancée. Malgré les récentes vagues de licenciement et les fameuses « transitions de carrière volontaire », le développeur assure que le troisième épisode de la licence est toujours d’actualité. Le doute était permis après l’annulation du free-to-play Heartland et la grande discrétion dont fait preuve l’expérience mobile Resurgence. Pour le cas de Resurgence, certains extraits de gameplay viennent d’être dévoilés lors de l’interview du directeur créatif Julian Gerighty. Très peu d’information, mais la promesse d’une expérience proche de celle vécue sur consoles est assurée.

Lors du Developer_Direct, Julian Gerighty exprime son souhait de laisser plus de place au développement à The Division 3 sans pour autant délaisser le suivi du 2. L’objectif est de livrer aux joueurs l’expérience ultime avec une évolution du gameplay, de la dimension RPG mais également de l’environnement. D’après ses dires, The Division 3 aura un impact aussi important que le premier opus à sa sortie en 2016 :

« Donc, The Division 3 est en cours de production, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un secret. Ça a été annoncé. […] Il s’annonce monstrueux. […] Nous travaillons très dur sur cette chose qui, je pense, sera aussi grande et impactante que The Division 1. »

Que nous réserve The Division 3 ? Une carte plus grande ? La fin mot de l’histoire sur la prolifération du poison vert et le combat contre les agents renégats ? Une dimension coopérative encore plus poussée ? Un gameplay renouvelé ? En effectuant une comparaison avec le premier opus, Gerighty semble annoncer que The Division opérera un renouveau dans le paysage des TPS à dominante RPG mais aussi dans celui des extraction-shooters, les modes Dark Zone de The Division étant à leur manière des précurseurs dans le domaine.

Nous ne savons pas plus de choses que ce que le directeur créatif de la série a bien voulu dire, mais au vue du support dont profite The Division 2, l’arrivée de The Division: Definitive Edition et le développement de The Division 3, la saga d’Ubisoft et de Massive Entertainment a encore de beaux jours devant elle.