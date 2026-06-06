Final Fantasy VII: Revelation pour clore la série remake

Pour terminer un Summer Game Fest, il faut toujours une annonce hors du commun. Quelque chose qui marque les esprits et fasse l’unanimité après une succession de bandes-annonces variées. Cette fois-ci, c’est Square Enix qui régale : en grandes pompes, le studio a profité de ce moment spécial pour présenter Final Fantasy VII: Revelation, le troisième et dernier chapitre de la série de remakes Final Fantasy VII.

Ce sont Naoki Hamaguchi, réalisateur du jeu, et Matt Mercer, la voix anglaise de Vincent Valentine, qui ont été invités pour présenter cet ultime opus. En tant que conclusion de la réécriture d’un des épisodes les plus appréciés de la licence, il est clair que beaucoup d’attentes reposent sur cette ultime partie, qui devrait sortir sur tous les supports au printemps 2027.

La planète tu sauveras

Avec le début du troisième acte, les enjeux de l’histoire atteignent rapidement de nouveaux sommets. Cloud et sa bande doivent faire face à un Sephiroth plus puissant que jamais, alors même que le Météore menace la Terre. Avec un récit naviguant entre fresque écologique et tragédie humaine, Final Fantasy VII: Revelation sera le pinacle de la trilogie

Avec cette bande-annonce, nos présentateurs exceptionnels ne se sont pas contentés d’un titre et quelques éléments narratifs : le gameplay et l’univers, toujours plus vaste, dans lequel le joueur évoluera ont fait l’objet d’une présentation plus approfondie à l’issue de la vidéo.

Final Fantasy VII : Rebirth ouvrait la carte, Revelation finira de l’étendre. Cette fois-ci, le joueur se déplacera dans un monde ouvert, que ce soit à pied ou dans les airs, à bord du Highwind de Cid. L’aéronef sera entièrement intégré avec un système de navigation et de saut en parachute pour atteindre les endroits les plus reculés de la carte.

Tout comme les modes de déplacement, les systèmes de combat ont aussi fait l’objet d’ajustements. Déjà, addition notable à l’équipe, Cid et Vincent rejoignent les rangs des personnages jouables, avec des styles de combat qui leur sont propre.

Final Fantasy VII: Revelation intégrera aussi un nouveau système de classe. Pour y accéder, il faudra investir dans la garde-robe des personnages. C’est en faisant l’acquisition et équipant des costumes que les joueurs pourront débloquer des compétences spécifiques liées aux classes des-dits costumes.

Voilà six ans que les joueurs se sont replongés dans le récit de Final Fantasy VII, à travers une aventure revue et agrandie. À mesure du développement, cette réécriture d’un récit connu et aimé par beaucoup a su adapter ses enjeux aux standards actuels, tout en retenant l’essence de ce qui l’avait rendu mémorable en 1998.

À l’aube de la sortie de la conclusion de cette histoire, on ne peut que saluer l’investissement des équipes du studio, qui se sont efforcées de proposer deux expériences riches et complètes, et semblent en bon chemin pour maintenir le cap avec cette conclusion. Reste à voir si, comme on l’espère, les développeurs sauront retomber sur leurs pieds après un tel saut périlleux, et offrir à cette « Remake Series » la fin qu’elle mérite, le tout, en un temps record.

Avec une sortie programmée pour le printemps 2027, sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, Square Enix prend bien soin de tirer les enseignements de ses sorties passées en s’extirpant du système d’exclusivité temporaire. Il sera, dès la sortie du jeu, possible de se plonger dans ce dernier épisode, peu importe le support de choix !