Final Fantasy – Plus d’un jeu nécessaire pour un remake du IX ?

Cela va bientôt faire dix ans que Tetsuya Nomura et ses équipes ont annoncé le projet Final Fantasy VII Remake, une trilogie remettant au goût du jour le chef-d’œuvre du J-RPG. D’autres titres ont certes, eu le droit à des ressorties en HD comme Final Fantasy XII, Final Fantasy VIII qui se paie le luxe d’avoir le sous-titre « remastered » et plus récemment les six premiers volets avec les Pixel Remasters.

Square Enix semble encore continuer dans sa lancée puisque un certain remake de Final Fantasy IX fait parler de lui depuis les fuites de chez Nvidia en 2021. Bien qu’il s’agisse toujours de rumeurs, cette information à tout de même été relayée et confirmée par des journalistes et insiders généralement très bien informés dont Jeff Grub et même le regretté Midori.

Mais si remake il devait y avoir, quelle serait les ambitions de Square Enix ? Quelle ampleur prendrait le projet ?

Le producteur de Final Fantasy XIV et réalisateur du seizième opus Naoki Yoshida, à pu accorder quelques mots à nos confrères de chez Video Games et à donner sa vision si un tel projet devait exister et selon lui, un jeu seul ne pourrait pas suffire.

« Bien sûr, je sais qu’il y a des demandes pour Final Fantasy IX, mais quand on pense à Final Fantasy IX, c’est un jeu avec un volume énorme […] Quand on pense à tout ce volume, je me demande si il est possible de le refaire en un seul titre. Ce n’est pas facile. C’est une question complexe ».

Si l’on se base sur les paroles de Monsieur FF XIV, un tel projet pourrait bénéficier du même traitement que la trilogie Final Fantasy VII et donc à contenu épisodique. Une décision qui pourrait faire grincer des dents certains fans, rappelez vous en 2015 comment une telle annonce à déçu bon nombre de joueurs qui ne voulaient pas attendre plusieurs années entre chaque jeu pour revivre toute l’histoire du mythe.

Aussi, il ne s’agit que de l’avis de Yoshi-P, celui-ci ayant révélé il y a quelques mois, qu’il ne souhaitait pas réaliser d’autres opus de la série principale, il nous semble donc peu probable que le projet prenne une tel ampleur, même si nous sommes d’accord avec lui sur le volume et la densité de l’œuvre originale.

Plus haut nous faisions mention de Jeff Grub ainsi que Midori, le point commun entre les deux ? Ils ont confirmé l’existence du projet. Jeff Grub est même allé un peu plus loin et affirme que l’ampleur du projet n’est pas du tout comparable à Final Fantasy VII Remake mais plutôt à ce qui a été fait pour Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Le jeu garderait le style ATB au tour par tour et se contenterait d’être un simple remake fidèle au titre PS1.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre une annonce officielle de la part de Square Enix avant d’en être nous mêmes juges.