Les Sims 4 – Une mise à jour aussi généreuse que Dame Nature

C’est une tradition chez les Sims 4 : avant l’arrivée de chaque nouvelle extension, EA nous offre une mise à jour gratuite pour préparer les ajouts à venir et nous donner du contenu pour enrichir la vie de nos personnages. Alors que le DLC « Nature Enchantée » nous couvrira de poussière de fée dans quelques jours, les fans des Sims peuvent d’ores et déjà ajouter un peu de paillettes et de magie dans leur jeu grâce à la mise à jour tombée hier.

Un petit coup de baguette magique

Avant de parler du contenu ajouté, évoquons une excellente nouvelle : le bug visuel qui faisait tomber la pluie à l’intérieur des bâtiments a enfin été corrigé. Un problème agaçant pour les processeurs du pack d’extension « Saisons » qui traînait depuis janvier dernier. Nos Sims seront donc enfin au sec.

En mode vie, c’est l’UI qui bénéficie d’une petite cure de jouvence, notamment le menu des collections et le carnet. On peut d’ailleurs maintenant y rédiger une biographie de nos Sims, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps. L’inventaire de nos personnages peut désormais être trié avec un système de filtres, la nourriture gâtée s’empile, et le jardinage a été amélioré avec une option pour fertiliser et faire évoluer toutes les plantes en un clic.

C’est surtout en mode Construction et en mode Créer un Sim que les ajouts de cette mise à jour sont les plus nombreux. Premièrement, les yeux et les oreilles jusqu’à présent réservés aux créatures occultes sont désormais disponibles sur tous les Sims. Plus besoin de mod pour mettre des yeux de vampire et des oreilles pointues à nos personnages humains.

Un nouveau ruban pour les cheveux est également offert, à retrouver dans le menu des chapeaux. Toujours pour la personnalisation des Sims, on retrouve aussi des ongles sales (parfaits pour les jardiniers en herbe), et les cils du jeu de base sont maintenant déclinés en plusieurs coloris. Enfin, une nouvelle catégorie a été ajoutée pour modifier la texture de la peau. On imagine qu’on aura plus d’éléments avec le pack « Nature Enchantée », mais en attendant, on peut choisir de donner un peau légèrement luisante à nos Sims.

Côté construction, trente-cinq plantes peuvent maintenant être placées directement sur les toits. De plus, on peut maintenant créer des murs en verre (au lieu de simplement ajouter de grandes fenêtres). Beaucoup de fans attendaient l’arrivée des escaliers en colimaçon avec cette mise à jour, mais ce n’est manifestement pas au programme.

Quelques gros ratés

Si on peut se réjouir d’avoir encore, dix ans après sa sortie, du contenu gratuit régulier dans les Sims 4, on regrette que cette mise à jour vienne avec son lot de nouveaux bugs. Depuis son déploiement, plusieurs joueurs n’arrivent plus à glisser les détritus ou les assiettes sales directement dans la poubelle ou l’évier. Impossible également de faire un test de grossesse pour confirmer que notre personnage est enceinte. Enfin, le tableau blanc qui sert à donner des cours avec le pack « Business et loisirs » a tout simplement disparu de certaines sauvegardes, et ne peut plus être replacé sur le terrain.

Il a fallu sept mois à EA pour corriger le bug de la pluie en intérieur. Les joueurs qui ont le pack « À louer » ont depuis plusieurs mois des soucis de sauvegarde corrompue, un problème qui n’est toujours pas réglé même s’il est connu des équipes. Difficile alors de ne pas ressentir une certaine amertume face à ces nouveaux ratés. Enfin, quitte à améliorer les menus et l’UI, il serait peut-être temps de donner un coup de jeune à l’onglet « Simologie », encombré par des dizaines de catégories au fil des mises à jour et DLC.