Les Sims 4 : Nature enchantée – De la poudre de perlimpinpin ?

Un souhait formulé depuis des années par les fans des Sims 4 est sur le point d’être enfin réalisé : les fées arrivent dans la partie avec le prochain pack d’extension, « Nature enchantée ». Annoncé à peine trois mois après la sortie du dernier DLC, cette nouvelle extension nous proposera de vivre en harmonie avec la nature, de dormir à la belle étoile et de fabriquer des remèdes à base de plantes.

Si la bande-annonce nous montre évidemment toutes les nouveautés promises pour nos personnages, difficile de ne pas y voir une certaine redondance avec d’autres DLCs des Sims 4. De là à dire qu’EA a « fait le tour » de ce qu’il était possible de proposer dans un simulateur de vie ?

De la verdure et de la poussière de fée

Les Sims 4 : Nature enchantée proposera aux joueurs de découvrir une toute nouvelle ville. D’après les premières images, Innisgreen ressemble à un havre de verdure à la campagne, avec un quartier au bord de la mer et des forêts magiques. On pourra y construire des maisons de hobbits, récolter des plantes un peu partout, ou encore utiliser la nouvelle compétence « vie dans la nature » pour profiter pleinement des différents quartiers.

Autre nouveauté de gameplay : les Sims pourront attraper différents maux, qu’il faudra soigner à l’aides des plantes et racines récupérées à Innisgreen. Chaque maladie aura un remède spécifique à préparer grâce à une table d’apothicaire. On apprend également que les plantes d’intérieur ne seront plus uniquement des objets décoratifs, mais qu’il faudra s’en occuper pour les maintenir en vie !

Mais ce sont surtout les fées qui suscitent de nombreux commentaires enthousiastes sur la bande-annonce des Sims 4 : Nature enchantée. C’est l’une des seules créatures occultes présentes dans les opus précédents qui n’était toujours pas disponible, et réclamée à chaque nouvelle feuille de route. Elles restent discrètes dans ce trailer, mais on apprend sur le site officiel des Sims qu’on pourra les personnaliser avec un grand choix d’ailes et nouvelles couleurs de peaux, et qu’elles utiliseront la poussière de fée pour faire fonctionner leur magie.

La magie des Sims s’estompe-t-elle ?

À part les ailes et la poussière de fée, qu’est-ce qui différencie vraiment ces Sims des jeteurs de sorts du pack de jeu « Monde magique » ? Comme pour chaque créature occulte, le gameplay proposera deux voies : nos personnages pourront utiliser leurs pouvoirs pour aider les leur entourage (prendre soin des plantes, améliorer l’humeur des autres…) ou pour semer le chaos, en progressant grâce à un arbre de compétences. On a un peu l’impression que les Sims 4 nous ressortent la même chose à chaque fois.

Les maladies et la préparation de remèdes sentent elles aussi le réchauffé (avec les DLC « Au travail » et « Destination nature »). Et le monde qui vient avec ce pack, Innisgreen, ainsi que les objets du catalogue qu’on a pu apercevoir dans le trailer, font cruellement penser à ce qu’on a déjà eu avec « Monde magique » et « Vie à la campagne ». Souvenons-nous néanmoins que si certains DLCs peuvent sembler répétitifs, rares sont les joueurs à tous les posséder.

Finalement, que resterait-il à ajouter aux Sims 4 qui ne soit pas déjà en jeu ? Les fans répondront sans doute que les voitures et les groupes de musique manquent encore à l’appel. Et après ? Certains réclament déjà depuis des années l’arrivée des Sims 5, mais le projet n’est pas prévu pour tout de suite. D’autres aimeraient qu’EA se contente de mettre gratuitement à jour les packs déjà sortis, comme cela a déjà été fait pour « Détente au spa » il y a maintenant un bon moment : une pratique qui ne semble plus du tout d’actualité.