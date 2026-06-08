Xbox Games Showcase – La profession de foi du retour d’Xbox

Depuis son arrivée à la tête de la division gaming de Microsoft, Asha Sharma axe sa communication sur « le retour d’Xbox ». Elle veut montrer que la marque « écoute » les joueurs, évoque les sujets qui fâchent (exclusivités…) et si l’on a un temps cru que le consolier pouvait disparaître pour devenir éditeur à temps plein, façon SEGA, elle affirme son ambition de faire de Xbox la plus grande marque d’entertainment au monde. Une ligne de conduite que l’on a retrouvé dans le Xbox Games Showcase diffusé ce 7 juin dans le cadre du Summer Game Fest.

Retour aux fondamentaux

Tous les marqueurs qui ont fait l’histoire d’Xbox ont eu droit à leur séquence. Une ouverture en fanfare et en hémoglobine pour Gears of War E-Day, prochaine itération de l’une des 3 ou 4 licences emblématiques de Microsoft. Le jeu a même eu droit à un segment rien qu’a lui en seconde partie de programme. Et première présentation, première « promesse tenue » pour la PDG : le jeu sera une exclusivité Xbox.

Les autres grandes licences attachée à la console Microsoft ont toutes eu droit à leur moment, en commençant par Halo, bien entendu, et de nouvelles images de Halo Capaign Evolved, remake de Combat Evolved à sortir en juillet prochain, comme si il fallait vraiment être de cette présentation. Fable a également bénéficié d’un gros coup de projecteur, et ce quelques jours après qu’on ait appris un nouveau report, à 2027 cette fois – le 23 février, pour être exact, puisqu’on a aussi appris la date de sortie du jeu. La troisième série phare de chez Xbox, Forza Horizon 6, n’a pas eu besoin de se rappeler à nous, puisqu’elle fait l’actualité. On peut aussi évoquer Senua, nouveau titre issu de l’univers Hellblade qui, en deux jeux, est devenu une sorte de vitrine technologique (mais pas que…) pour Xbox. Senua semble être plutôt un spin off qu’un «Hellblade 3 », plus axé combat et action que narration.

En bonne compagnie

Si ce Xbox Games Showcase représente le lancement des efforts pour Xbox de reconquérir le marché, voire de partir à la conquête de la première place, l’américain ne part pas seul. SEGA, qui travaille étroitement avec la marque depuis un moment, s’est montré particulièrement présent. Le programme a ainsi pu bénéficier des premières images du retour de Crazy Taxi avec Crazy Taxi World Tour. La deuxième relecture de Persona 4 après Persona 4 Golden, intitulée Persona 4 Revival a également été officialisée. Il s’agit d’un remake complet de Persona 4 Golden, qui sortira le 18 février 2027.

Enfin, plus comme une déclaration d’intention de SEGA envers Xbox qu’une véritable annonce, c’est Persona 6 qui a été teasé, avec quelques images assez furtives d’un cimetière, et… c’est tout. Ni date, ni fenêtre de sortie, mais la promesse d’une parution « day one » sur le Game Pass.

Marche arrière

Certains aspects de ce showcase peuvent aussi sonner comme une déclaration d’intention et l’illustration de ce qu’Asha Sharma veut faire chez Xbox. C’est ainsi que deux titres ont été annoncés comme des exclusivités console pour Xbox. Autrement dit, pas de sortie PS5 ou Switch 2 pour Gears of War E-Day, ainsi qu’on l’écrivait plus haut, ni pour Clockwork Revolution. Le titre développé par InXile doit compter beaucoup pour Xbox, à en juger par le temps accordé aux trailers du jeu lors de chaque rendez-vous Xbox.

« Deux titres seulement », pourra-t-on nous répondre. Et c’est vrai qu’il faut aussi constater la présence importante du logo PS5 sur les écrans venant conclure chacun des trailers. Mais la quantité de consoles Xbox installées ne permet probablement pas de se priver du parc, deux fois plus grand, de consoles PlayStation, et des accords ont pu être signés en amont, avant l’arrivée d’Asha Sharma et avant qu’Xbox ne décide de revenir à la politique des exclusivités.

Un autre élément notable de ce programme fut l’absence quasi-totale de jeux service. Alors que le genre semblait faire la pluie et le beau temps sur l’industrie, représentant à un moment l’essentiel des sorties à venir, aucun nouveau titre basé sur ce modèle économique n’a été annoncé. Certes, Sea of Thieves, Fallout 76 ou Where Winds Meet continuent d’être alimentés, mais la folie qui avait poussé PlayStation à annoncer 12 à 14 jeux-service d’un seul coup dans les premières années de la PS5 semble retombée. D’ailleurs, le dernier State of Play lui-même avait fait l’impasse sur le genre.

GTA 6 en embuscade, la next gen plus si proche

Une très grande majorité des titres présentés est annoncée pour 2027. On avait l’habitude d’un mois d’octobre riche en sorties, pour préparer Noël, mais il semble que « february is the new october ». Et GTA 6, qui sortira le 19 novembre 2026, fait un peu l’épouvantail. Peu d’éditeurs voudront voir leur jeu confronté à la concurrence écrasante du titre de Rockstar. Ainsi, Call of Duty ne ratera pas son rendez-vous annuel, Gears of War E-Day et Minecraft Dungeons 2 oseront eux-aussi une sortie à la rentrée scolaire (respectivement 6 octobre et 29 septembre), quand A Plague Tale: Resonnance paraîtra dès la fin de l’été (27 août).

Mais tous les autres jeux présentés sortiront en 2027, voire plus tard. Un calendrier qui s’étale un peu, et qui recule peut-être d’autant l’arrivée des consoles de prochaine génération. Xbox avait dégainé le premier avec le dérapage contrôlé d’AMD qui annonçait l’arrivée des consoles next-gen pour 2027. Vu le calendrier de sortie envisagé après ce Xbox Games Showcase, soit on assistera à un début de génération très « cross gen », soit les nouvelles consoles sortiront un peu plus tard qu’imaginé. Une nouvelle console Series X a même été présentée ; une sortie qu’on imagine difficilement précéder la next-gen de seulement quelques semaines.