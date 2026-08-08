DERELIKT conjugue l’horreur au passé

Prévu pour une sortie exclusive Steam en cette année 2026 (sans date précise), DERELIKT a tout d’un jeu venu du passé. Certes, il est loin d’être le seul titre sur le marché à présenter de telles caractéristiques et à flirter avec une époque révolue, seulement, comme à chaque sortie de la sorte, l’œuvre attirera sûrement les regards. Et il sera d’autant plus scruté qu’il tient son inspiration d’œuvres plus que plébiscitées.

Piégé dans l’espace…

Doom 3, Alien Isolation ou encore System Shock 2… voici les ascendances de DERELIKT, qui prétendra sans mal fournir une expérience proche de thématiques abordées par ses modèles. C’est donc sans surprise que l’on retrouvera dans l’histoire concoctée par le studio Visuwyg une atmosphère où la science-fiction côtoiera une ambiance horrifique.

Propulsé dans la peau du héros, dont le nom nous est (pour l’instant ?) inconnu, on devra évoluer dans un univers fermé propre à instiller un sentiment proche de la claustrophobie. C’est ainsi que l’on évoluera entre les murs de Von Neumann Outpost, une station scientifico-militaire située sur un astéroïde placé dans l’orbite de Saturne. Et tout dans ce lieu est inhospitalier.

L’obscurité règne en maître, la technologie (en berne) n’est pas une alliée et les PNJ qui croiseront notre chemin ne sont d’aucune fiabilité. Comment cela se traduira dans l’expérience de jeu ? On ne demande qu’à voir, mais une chose est sûre, l’objectif affiché est de susciter la tension, voire la peur, par le doute, la remise en question de tout ce qui entourera le protagoniste.

Rien de plus qu’un simple objet nostalgique ?

Une chose qui sera avant tout amplifiée par la vue à la première personne, à laquelle vient s’ajouter une contrainte digne de tout survival-horror. Il faudra ainsi savoir utiliser avec parcimonie et intelligence les munitions mises à disposition, tout en gérant parfaitement la place disponible de l’inventaire apparemment restreint. Ce qui est tout à fait classique, tout comme les autres aspects qui complètent la recette : l’exploration et les énigmes.

Toutefois, l’expérience ne peut être totalement qualifiée classique. Car, si l’on va au-delà de l’esthétique très PS1, le titre a semble-t-il été pensé avec l’intention de moderniser la prise en main de manière à donner au jeu toute la fluidité que connaîtrait un titre actuel. Mais, n’est-ce pas en quelque sorte enlever l’essence du charme rétro que l’œuvre veut véhiculer ?

Quoi qu’il en soit, l’ambition est louable et on ne peut qu’espérer qu’elle sera exploitée convenablement. Car, évidemment, il est facile de penser que DERELIKT a simplement été conçu dans le but de cibler un public nostalgique, sans détenir ne serait-ce qu’une once d’idée. Dans un tel cas, il pourrait entrer dans une catégorie que l’on pourrait abusivement qualifier de jeu d’exploitation.