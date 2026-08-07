Preview The Doll Shop – Un visual novel entre horreur et cosy game

Le duo d’auteurs de bandes dessinées français « Atelier Sentô » (La fête des ombres, Rêves de Japon, Tokyo Mytery Café…) prépare son premier jeu vidéo commercial, après plusieurs projets et prototypes distribués sur Itch.io. The Doll Shop est un visual novel dessiné à la main, mêlant cosy, horreur et romance. La démo d’une trentaine de minutes disponible sur Steam donne déjà un aperçu de l’ambiance particulière qui se dégage du titre.

Petite boutique des horreurs

Dans la campagne japonaise, un jeune homme tient un atelier de restauration de poupées. Sur ses étagères s’entreposent des visages en porcelaine, des outils poussiéreux et ses réalisations, pour lesquelles il éprouve une certaine tendresse. Son petit village, enfoui sous la neige, semble figé dans le temps : les quelques commerces ont le rideau baissé, l’échoppe de ramens est tristement vide, et personne ne s’aventure dans les rues par un hiver si rude. Sur les murs, quelques affiches évoquent la disparition d’une fillette.

L’ambiance posée en quelques minutes par The Doll Shop est pesante, mais surtout mélancolique. On sent que le village où l’on évolue va mal et que des événements étranges s’y sont produits, mais les décors au style aquarelle, le bruit des pas dans la neige ou la dégustation d’un bon bol de ramens apportent une touche cosy qui dénote avec le reste.

Notre protagoniste illustre lui aussi cette dualité : au premier abord un jeune homme solitaire et passionné par son travail, on se rend rapidement compte que son comportement a quelque chose de louche, tout comme ses interactions avec les autres habitants (qui ne sont représentés que par des ombres, contrairement à ses poupées).

Une expérience hybride

Le gameplay semble lui aussi souligner ce mélange des genres. Le protagoniste doit tout d’abord repeindre une poupée en choisissant les bonnes couleurs, puis il peut explorer son atelier pour commenter ce qui s’y trouve et récupérer des objets (qui serviront, on imagine, à mener l’enquête et à discuter avec les autres personnages plus tard), à la manière d’un point’n’click.

Les phases de dialogue, quant à elles, se rapprochent plus du visual novel, avec plusieurs options possibles dans les réponses. On peut même choisir quelle recette de ramens on veut déguster au restaurant. Simple illusion que nos choix auront une influence sur l’histoire, ou réelle possibilité d’avoir des chemins radicalement différents ? The Doll Shop se présente également comme un jeu de romance. Si la démo jouable ne s’attarde absolument pas sur cet aspect, on imagine que le retour d’une amie d’enfance au village viendra perturber la vie de notre héros.

Dans l’ensemble, on a apprécié l’atmosphère qui se dégage du jeu (entre paranoïa, cabinet de curiosités et balade hivernale), ainsi que sa très jolie patte graphique. Reste à voir si l’histoire et les mystères promis seront au rendez-vous. Les quelques minutes de démo semblent déjà indiquer où The Doll Shop va nous mener : espérons que l’aventure dans cette petite ville japonaise sera à la hauteur et saura nous surprendre. Réponse lors de la sortie du jeu complet en octobre.