Sur quoi allons-nous frissonner en 2026 ? Notre sélection de jeux d’horreur à venir

Amateur d’angoisse ? L’agenda en sorties jeux vidéo des prochains mois est plutôt chargé en promesse de frissons. Des petits jeux indés prometteurs en passant par des suites de franchise attendues du grand public, nombreuses propositions de jeux d’horreur vont vous faire trembler à coup sûr. Petit tour d’horizon des titres à venir.

I am Ripper

En Grande-Bretagne durant la fin des années 80, vous incarnez une détective privée enquêtant sur une série de meurtres perpétrés par un seul et même tueur. Au cours de votre enquête pour retrouver le serial-killer nommé Ripper par la presse, vous devrez faire des choix difficiles où la vie des victimes seront en jeu. Résolvez l’une des affaires les plus sordides du Royaume-Uni.

Pourquoi on l’attend : Un thriller britannique où la tension psychologique est incessante, où les éléments d’enquête sont interactifs. Les jeux vicieux de Ripper évoque ceux de Jigsaw dans le film Saw, puisque nos choix durant ces phases auront une incidence sur la vie ou la mort des personnages. Bonus, l’équipe derrière Dahlia View est aux commandes.

Resident Evil Requiem

Dans ce neuvième opus de la mythique saga Resident Evil, l’histoire prend place 30 ans après la destruction de Raccoon City. Grace Ashcroft, analyste technique du FBI est envoyée enquêter sur une série de morts étranges dans un hôtel abandonné où sa mère est morte 8 ans plus tôt. L’investigation de Grace permettra de révéler certaines vérités enfouies à propos d’Umbrella et des événements de Raccoon City.

Pourquoi on l’attend : Le personnage de Grace, fébrile et angoissé, sera une nouveauté intéressante pour le gameplay bien ficelé de Resident Evil. Le sublime manoir gothique que l’on pourra visiter de fond en combles et les nouvelles créatures horribles à découvrir sont d’autres atouts qui font de Requiem, un des jeux d’horreurs les plus attendus.

Neverway

Après la démission de Fiona, celle-ci décide prendre un nouveau départ et déménage sur une île isolée. Elle devient fermière et accessoirement la messagère d’un dieu de la mort. Un cauchemar devenu réalité tente d’envahir le monde réel à l’aide de ses monstrueuses bestioles. Affrontez des créatures d’un autre monde, gardez votre ferme à flot tout en empêchant le monde de sombrer dans la folie.

Pourquoi on l’attend : pour son superbe style pixel monochrome, son ambiance mi-effrayante mi-cosy où il est possible de prospérer dans un univers empli d’horreur. La possibilité de charmer des PNJ avec un système se rapprochant de celui de Stardew Valley est original pour un jeu d’horreur et définitivement un plus. Si vous n’êtes toujours pas convaincu.e, Neverway est le nouveau bébé de Pedro Medeiros, co-créateur de Celeste et la musique sera composé par Disasterpeace (It Follows, Hyper Light Drifter, FEZ…)

Sleep Awake

Dans un futur lointain, au sein de la dernière ville connue sur Terre, des personnes disparaissent durant leur sommeil. Celles et ceux qui n’ont pas encore disparu.es vivent une période de crise où les expérimentations pour rester éveillé.es sont de plus en plus intrusives et dangereuses. Vous explorerez le royaume se situant entre le rêve et la mort, résolvant des énigmes pour vous échapper. Entre le culte de la mort et des forces obscures venues d’un autre monde, Katja devra survivre et sauver ceux qui comptent sur elle.

Pourquoi on l’attend : Une aventure psychédélique dans un futur lointain qui imagine un monde où personne ne dormirait ? Original, perturbant et cauchemardesque. Signé par Robin Fick (Spec Ops: The Line) et édité Blumhouse la maison mère de l’horreur sur petit et grand écran.

Reanimal

Deux orphelins sont désespérément à la recherche de leurs ami.es disparu.es sur une île infernale. Explorant terres et mers et rencontrant sur leur route de terribles créatures, ils devront unir leurs forces et leurs méninges pour pouvoir s’échapper de ce terrible archipel. Les traumatismes qu’ont subi la fratrie troubleront leur quête, mais leur résilience et leur lien les aideront à survivre dans ce monde glauque et bizarre.

Pourquoi on l’attend : Les créateurs de Little Nightmares I et II sont de retour et nous offrent une fois de plus une expérience dérangeante. Une atmosphère lourde, habitée par des êtres difformes et gigantesques nous destine à des soirées d’effroi. En plus de notre lutte pour la survie des enfants que nous incarnerons, chaque lieu exploré aura son histoire propre, enrichissant le monde de Reanimal. La bonne nouvelle? Le jeu est jouable en solo ou en co-op locale ou en ligne!

Paranormal Activity: Threshold

Un jeune couple rénove une maison insalubre pour en faire leur foyer et décide de filmer l’avancée des travaux. Ils se rendent vite compte que leur maison n’abrite pas seulement des rats et des termites, mais également des entités surnaturelles. Cherchant à comprendre ce qu’il se passe, ils découvriront d’étranges symboles sur les murs et des objets cachés dans des endroits secrets. Daniel et Jessica se retrouvent confrontés à des événements inexplicables et sont loin d’imaginer ce qui risque de leur arriver…

Pourquoi on l’attend : Le développeur nous offre une pluralité de timelines de façon à découvrir l’histoire de cette vieille maison, une manière intéressante d’élucider la source du mal habitant les lieux. Ce qui réussit si bien aux films Paranormal Activity est repris dans cette adaptation vidéoludique : vivre et percevoir le surnaturel à travers une caméra. Le jeu vous donne la possibilité de participer à des rituels démoniaques et de communiquer avec les esprits, créant une atmosphère malsaine et anxiogène. Dark Stone Digital a développé précédemment The Mortuary Assistant, plutôt apprécié de la critique.

Directive 8020

La Terre se meurt, l’humanité n’a plus qu’un seul espoir de survie : Tau Ceti f, planète se trouvant à douze années-lumières. L’équipage du vaisseau colonial Cassiopeia est envoyée en reconnaissance et s’aperçoit rapidement qu’il n’est pas seul. Traqué par un organisme extraterrestre capable d’imiter sa proie, chaque membre de l’équipe devra se montrer rusé et prudent. La paranoïa aura-t-elle raison du dernier ressort de l’humanité?

Pourquoi on l’attend : Dans la lignée des jeux Dark Pictures, tous vos choix auront un impact direct ou indirect sur votre aventure. Une expérience cinématographique sous tension, dans un futur dystopique dont vous êtes le seul espoir, rendra l’impossibilité de mener à bien votre mission cruel. Une star est au rendez-vous puisque Supermassive Games a choisi l’excellent actrice Lashana Lynch (Captain Marvel, The Woman King…) pour interpréter le rôle de l’astronaute Young.

Et en attendant les sorties de cette sélection, de nombreux jeux d’horreur déjà sortis ont été particulièrement apprécié ici à la rédaction : Clock Tower: Rewind, Cronos, Silent Hill f, Indika, Tormented Souls 2, No, I’m not a Human… Une liste dans laquelle vous pouvez piocher les yeux fermés.