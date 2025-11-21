tt

Sur quoi allons-nous frissonner en 2026 ? Notre sélection de jeux d’horreur à venir

Sélection de Jeux d'Horreur 2026 avec I am Ripper

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Call of Duty: Black Ops 7 – La déchéance de la saga

Test Demonschool – L’école décomposée

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau – Spin-off canon ?