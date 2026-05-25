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Matthew Ball voit de l’or dans les licences inexploitées d’Xbox

Xbox pourrait ressortir ses vieilles licences du placard pour alimenter son catalogue d'exclusivités

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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