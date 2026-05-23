Terraria fête ses 15 ans avec quelques annonces et un chiffre de vente impressionnant

Sandbox 2D sorti en 2011, Terraria est un jeu dont l’immense succès dont il profite aujourd’hui n’allait pas de mise à l’époque. Faussement comparé à Minecraft pour son caractère de jeu ouvert bac à sable où la seule limite du joueur se cantonne à son imagination, Terraria poursuit son ascension et le développeur Re-Logic vient de faire une annonce pour le 15ème anniversaire du jeu. En plus de dévoiler le nombre de copies vendues, plusieurs autres annonces viennent d’être faites concernant le futur de Terraria mais également tout un tas de surprises pour les explorateurs invétérés.

Un succès sur la durée mais mérité

En 2011, soit un peu plus de 2 ans après la sortie du Minecraft de Notch, Re-Logic sort, sans aucune prétention, un petit jeu d’aventure bac à sable en monde ouvert 2D nommé Terraria. Monde généré de manière procédural et faisant la part belle à l’exploration, la construction, la collecte de ressources et aux combats, Terraria se démarque de son principal concurrent avec la présence de différents objectifs à accomplir mais également de PNJ avec lesquels le joueur peut réellement interagir pour donner plus de vie et de corps à sa partie. Avec un score Metacritic de 91 à sa sortie, Terraria est très bien accueilli par la presse et par les joueurs, à tel point que le jeu se hisse en tête des ventes Steam, devant The Witcher 2 et Portal 2.

Le 16 mai 2011, jour de sa sortie, 50 000 copies de Terraria avaient déjà été vendues sur PC. Les années avançant, en 2024 le jeu atteignait un cap en devenant le septième jeu le plus vendu de tous les temps avec quelques 60 millions de copies écoulées. Aujourd’hui, Terraria vient de franchir un nouveau palier et affiche plus de 70 millions de copies vendues, une belle prouesse pour un petit jeu indépendant basé sur l’exploration et la survie, le tout en 2D.

Pour les plus touche-à-tout d’entre vous, Re-Logic a également mis à disposition un outil de modding gratuit comptabilisant pas moins de 12 millions de téléchargements sur Steam.

Comment expliquer un tel succès ? La bonne fortune de Terraria s’explique par les multiples plateformes l’accueillant, mais également par les nombreuses mises à jour gratuites proposées par les développeurs et surtout par le potentiel créatif presque sans limites qui est offert.

Un avenir ambitieux et radieux

Pour fêter les 15 ans de Terraria et le cap des 70 millions de copies vendues, Re-Logic a prévu tout un tas d’ajouts au jeu, mais également des supports physiques pour prolonger le voyage. Les développeurs l’ont annoncé, le support se poursuivra même après l’arrivée de la dernière mise à jour 1.4.5 censée marquer la fin de développement du jeu. De nouveaux événements crossover avec d’autres univers seront proposés et l’une des caractéristiques qui manquait et que les joueurs réclament depuis un moment va également pointer le bout de son nez : le crossplay.

Le prochain patch permettra donc aux joueurs PC et consoles de coexister sur un même serveur et ainsi créer, explorer et combattre ensemble. Le jeu continuera d’exister et d’être soutenu par les développeurs pour permettre aux joueurs de pleinement profiter, peu importe la plateforme.

Et Terraria ne se limitera plus aux frontières du PC et des consoles. Re-Logic annonce une collaboration avec les éditions Lost In Cult pour proposer un imposant ouvrage dévoilant l’envers du décor de la création du jeu le tout agrémenté de nombreuses illustrations et dessins préparatoires. Enfin, une version physique collector sera proposée à l’occasion des 15 ans du jeu et sera livrée avec tout un tas de surprises que le développeur n’a pas encore communiquées.

Aux vues de tout ce que Terraria propose, de la fidélité des joueurs et des annonces faites par le développeur, le sandbox de Re-Logic semble avoir encore de belles heures devant lui.