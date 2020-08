Woodzone – Le sandbox sauce bûcheron/transporteur/constructeur

Woodzone, jeu indépendant développé par le studio DeSand (Land of Raynar) propose aux joueurs l’un des jeux de ce type les plus complets jusqu’à présent. En effet, le titre permettra de devenir un auto-entrepreneur dans le métier du bûcheronnage et d’élever un empire basé sur la production de bois, mais pas que, car il faudra aussi gérer les aspects économiques, le coté RPG du jeu ainsi que l’aspiration à être un simulateur. Prévu pour le quatrième trimestre de cette année sur PC uniquement, une campagne de financement sur Kickstarter a d’ores et déjà commencé pour contribuer au développement du jeu afin d’y ajouter des extensions, un potentiel portage sur consoles et un possible mode VR.

Woodzone devrait être unique en son genre en permettant au joueurs de devenir un bûcheron entreprenant, mais ce n’est pas tout. Les développeurs ont déjà prévu d’ajouter des activités à profusion. Les joueurs pourront ainsi être juges, jurés, et bourreaux, car nous pourrons être à la fois le bûcheron, le transporteur, et le constructeur qui utilisera le tronc coupé et transporté auparavant. Ainsi DeSand a expliqué que leur projet était de combiner plusieurs genres, tels que la simulation, la gestion économique et le RPG. Le studio a annoncé aussi que le jeu se jouerait aussi bien en solo qu’en multijoueur, en PvP et/ou coopération.

Le COO chez DeSand, Jakub Strus s’est exprimé ainsi :

“C’est le premier jeu avec une approche aussi globale de l’industrie du bois. Dans WoodZone, nous combinons un gameplay accessible avec une multitude d’options différentes. Les possibilités d’abattage d’arbres sont très étendues, mais nous accordons tout autant d’attention aux autres sphères du monde du bois, y compris la logistique et la construction. Vous pouvez vous occuper du transport, de la gestion ou de la création de bâtiments spécialisés. Vous pouvez créer une grande entreprise ou vous concentrer sur la progression de carrière dans une autre société de produits du bois. Presque tout le monde trouvera quelque chose pour lui-même dans WoodZone.”

Le COO chez Ultimate Games S.A. Rafal Jelonek a ajouté :

“WoodZone fera ses débuts sur PC au quatrième trimestre 2020, en accès anticipé, et sera développé après la sortie initiale. Ce type de jeu est une nouveauté sur le marché, mais en ce qui concerne le gameplay et l’ambiance, WoodZone plaira certainement aux fans de jeux tels que Factorio, Satisfactory, Roblox ou Farming Simulator.”

Comme nous l’expliquent les développeurs, le monde sera généré de façons procédurale (aléatoire) avec différentes zones climatiques qui auront un impact important dans le jeu. Un système de construction modulaire est aussi présent permettant de créer entre autres des scieries, des bâtiments d’habitation, des usines et pleins d’autres choses. les développeurs de chez DeSand ont par ailleurs aussi prévu un système économique réaliste, basé sur le comportement des joueurs ; il sera donc très important de choisir les bons prix à pratiquer.

Ceci promet un jeu extrêmement complet et très pointu malgré ses graphismes, il devrait ravir les fans de la licence Farming Simulator ou de Spintires grâce a ce système de “je fais tout”. Une affaire à suivre.