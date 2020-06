Wayô Records lance un Kickstarter pour les 20 ans de Chrono Cross

Chrono Cross bénéficie actuellement d’un joli projet Kickstarter, qui n’attend que la participation des fans pour s’étoffer.

Le studio Wayô Records avait déjà proposé un superbe projet musical sur Kickstarter autour des jeux Little Big Adventure, et remet ça aujourd’hui, avec tout autant si ce n’est plus d’ambition, pour fêter les 20 ans du jeu Chrono Cross, sorti le 15 août 2000 en Amérique du Nord. En ce qui nous concerne, nous attendons toujours qu’un jour peut-être, ce jeu finisse par nous parvenir en Europe de façon officielle, car si le plus connu de la série demeure Chrono Trigger, son successeur avait lui aussi de magnifiques arguments à faire valoir.

Mais revenons en à nos moutons, et voyons un peu ce que souhaite nous proposer Wayô Records. Le coeur de ce projet est basé sur un album d’arrangements intitulé Across The Worlds, en collaboration avec notamment Procyon Studio, la société de Yasunori Mitsuda, le compositeur de la série Chrono. Si ce dernier n’est pas impliqué directement sur le projet, ce sont des artistes reconnus dont nous vous avons déjà parlé, qui interviendrons afin de réaliser les arrangements piano de cet album.

Nous retrouverons alors l’excellent pianiste Benyamin Nuss qui se chargera de la performance au piano, un artiste que nous retrouvons depuis maintenant plusieurs années dans divers projets autour du jeu vidéo, notamment Final Fantasy, et que nous avions pu voir en live lors d’un concert fin d’année dernière. On vous laissera d’ailleurs juste en dessous notre article revenant sur le dit concert, vous en apprendrai certainement plus sur Benyamin, ainsi que sur Masashi Hamauzu, à qui l’on doit notamment les musiques de Final Fantasy XIII. Ce dernier sera accompagné aux arrangements par Mariam Abounnasr, dont nous avions déjà adoré le travail sur le coffret Chrono Orchestral Arrangement, ainsi que par Akio Noguchi, qui a lui aussi déjà œuvré sur des arrangements musicaux pour la série Chrono.

Le studio s’est donc entouré comme il se doit pour mener à bien ce projet atour de Chrono Cross, et pour cette campagne Kickstarter, plusieurs paliers de récompense sont disponibles, il y en a pour toutes les bourses, mais on imagine que les plus fans d’entre-vous n’hésiteront pas à dépenser de jolies sommes pour soutenir le projet, qui avait par ailleurs atteint sa somme plancher en moins de 12 heures. En récompense plutôt sympathique, on pense naturellement à la Music Box, qui si l’on se fie à la qualité de leurs précédents modèles, devraient être aussi belle à regarder, que douce à écouter.

Enfin, nous vous laissons le lien de la campagne Kickstarter, beaucoup plus de détails y sont répertoriés bien entendu, et plusieurs réponses ont déjà été postées dans la partie FAQ, et pourrons peut-être vous aider. Plus que 18 jours pour backer, alors ne tarder pas trop si le projet vous intéresse.