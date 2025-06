De nouveaux licenciements prévus chez Xbox ?

Une nouvelle hécatombe semble se profiler pour Xbox. Plusieurs sources rapportent qu’une vaste restructuration interne de Microsoft pourrait conduire à la suppression de 1 000 à 2 000 postes au sein de la division jeu vidéo, dès la semaine prochaine. En interne, la tension est à son comble : des fermetures de studios entiers sont redoutées.

À l’origine de cette inquiétude, un rapport de Bloomberg indiquant que les managers de la division Xbox avaient été avertis de licenciements imminents. The Verge a confirmé l’information, précisant que les premières annonces pourraient tomber dans les jours à venir.

Le développeur vétéran George Broussard (co-créateur de Duke Nukem) a ajouté de l’huile sur le feu sur Bluesky, affirmant que des sources internes évoquent jusqu’à 2 000 suppressions de postes, soit environ 10 % des effectifs Xbox. Selon lui, « des studios entiers pourraient être fermés », ce qui plonge les développeurs dans une incertitude totale.

Une année noire pour Microsoft et l’industrie vidéoludique

Cette nouvelle vague vient assombrir encore davantage une année déjà catastrophique pour Microsoft et l’industrie vidéoludique en général.

En mai 2024, Microsoft a ainsi fermé Arkane Austin, studio derrière Redfall, et Tango Gameworks, développeur du très apprécié Hi-Fi Rush, une décision incompréhensible pour beaucoup, tant le jeu avait rencontré un succès critique unanime et une bonne réception publique. Ce paradoxe alimente cette sensation de flou en interne : même les studios livrant des titres réussis ne sont plus à l’abri.

Dans le même temps, les AAA censés porter la stratégie Xbox, comme Redfall ou Starfield, ont rencontré un accueil mitigé. Pourtant, d’autres titres récents ont connu une réception bien plus positive : Indiana Jones and the Great Circle ou DOOM: The Dark Ages ont su mobiliser l’attention du public et faire bonne figure lors des présentations récentes. Dans ce contexte, l’annonce de licenciements massifs laisse perplexe : comment expliquer de telles coupes alors que certains projets commencent enfin à regagner la confiance des joueurs ?

De son côté, Elder Scrolls VI, annoncé il y a déjà sept ans, continue d’incarner un immense espoir pour Xbox. Très attendu, ce jeu porte sur ses épaules de lourdes attentes, mais son absence prolongée finit par inquiéter, tant il est censé redorer le blason de la marque.

À la croisée des chemins

Malgré un Xbox Games Showcase convaincant et l’annonce d’une nouvelle console, le contraste est brutal. Après avoir manqué le tournant du dématérialisé il y a dix ans, Xbox donne aujourd’hui l’image d’un géant qui tâtonne, au bord d’un nouveau virage.