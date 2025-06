Un Xbox Games Showcase 2025 « qui est bien, mais pas top »

Est-on devenu des enfants gâtés ? Probablement au moins un peu, comme l’a montré cette conférence Xbox Games Showcase riche en contenu, mais pour laquelle on a un peu de mal à pleinement s’enthousiasmer. Depuis plusieurs années, depuis l’acquisition de Zenimax au moins, Xbox nous avait donné l’habitude de tenir des conférences estivales super impressionnantes, de plier le game, de « gagner l’E3 ».

Cette année encore, on a eu droit à une belle série de « World Premieres » annoncées par la grosse voix : une (trop ?) longue séquence de gameplay pour Clockwork Revolution, l’annonce d’un High on Life 2 que personne n’avait réellement demandé, des images de Blood of the Dawnwalker, le projet de vampires plutôt attendu de vétérans de chez CD Projekt, le premier trailer de gameplay de Cronos, prochain jeu de Bloober Team qui est passé dans la cour des grands avec le remake de Silent Hill 2, ou encore des images du gameplay nerveux de Ninja Gaiden 4. On a pu découvrir qu’un Planet of Lana 2 était en préparation, peut-être trop proche du premier épisode (qu’on avait beaucoup aimé) pour réellement être excitant, ainsi qu’un Grounded 2, qui comme le premier épisode, passera par un accès anticipé sur le Game Pass.

Plus surprenant, le trailer d’Animo (un titre peu inspiré) nous présente une nouvelle tentative de proposer une alternative à Pokémon, tandis que Game Freak lui-même surprend avec un jeu complètement différent de Pokémon, justement, à la direction artistique sombre et photoréaliste : Beast of Reincarnation (là encore, peut-être un petit souci d’inspiration pour le titre). Mais les images nous ont surtout rendus curieux parce qu’il s’agit de Game Freak.

Beaucoup de jeux, des noms de studios prestigieux, de belles images, mais rien de vraiment renversant. Ou alors serait-ce le syndrome de « c’est pas toi, c’est nous », d’un Xbox qui nous avait trop habitué à l’opulence, nous rendant difficiles à satisfaire ?

On arrête de râler

Heureusement, on a quand même trouvé quelques points de satisfaction dans ces 70 minutes de bandes annonces, interrompues à peine quelques secondes par le « Xbox All-Star » formé de Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond, qui nous a présenté sur un morceau de Justice le ROG Ally 2, rebaptisé Xbox Ally et conforme aux fuites qui trainent sur internet depuis quelques jours.

Ainsi, dès septembre, un DLC nous permettra de relancer Indiana Jones et les Cercle Ancien. Super Meat Boy revient et transforme encore sa formule en passant à la 3D avec Super Meat Boy 3D. Mais surtout, on a découvert l’intrigante suite (ou spin off ?) de la série A Plague Tale, avec un nouvel épisode intitulé Resonance, mettant en avant le mythe du Minotaure. On est très curieux de voir comment la légende antique va venir se mêler à l’univers de A Plague Tale. Réponse quelque part en 2026.

LE trailer qui nous aura fait le plus envie reste cependant celui d’Aphelion, un nouveau jeu signé Don’t Nod qui devrait nous raconter une histoire de Robinson Crusoé intergalactique. La bande annonce, au son de M83, nous présente un jeu qui semble loucher vers l’action-aventure narrative, à la Uncharted. On espère que la touche Don’t Nod permettra au titre de se démarquer.

C’est avec un titre tout, sauf surprenant, qu’Xbox finit sa conférence estivale : Call of Duty Black Ops 7. Qui ne s’attendait pas à avoir son Call of annuel en octobre (bien que la date n’ait pas été annoncée…) ? Plus surprenantes en revanche ont été les images qui introduisent le scénario de cette nouvelle itération. Mettant en scène Milo Ventimiglia (Heroes, This is Us…), la bande-annonce au contexte de science-fiction dystopique aurait pu nous faire penser à un jeu inédit d’Hideo Kojima (d’autant qu’on sait que le développeur a un projet mystérieux avec Xbox dans ses cartons…). Mais non, il s’agissait bel et bien du shooter AAA annuel, qui devrait une fois encore satisfaire les fans.

Finalement, on en a eu pour notre argent temps, et on a du mal à voir ce qu’on a à reprocher à cette conférence Xbox, mais on garde quand même le sentiment qu’il manquait un petit quelque chose de grandiose. Peut-être le trailer de Silksong ? On a au moins eu une fenêtre de sortie : la suite plus qu’attendue d’Hollow Knight devrait sortir en même temps que le Xbox Ally, soit à temps pour Noël !