Fable parlera anglais, ce que l’absence de VF raconte de l’industrie JV

Dans Tomb Raider IV-VI Remastered, Lara Croft parle français. La voix est familière, presque juste. Françoise Cadol, qui prête sa voix à l’aventurière depuis ses origines, n’était pourtant pas dans le studio ce jour-là. Elle n’avait rien signé. Aspyr avait simplement pris, et imité sa voix par intelligence artificielle sans son accord.

Ce fait, révélé à l’été 2025, aurait pu rester une bavure isolée. Il dit en réalité quelque chose de précis sur l’état du doublage dans le jeu vidéo. La question n’est plus de savoir si des voix seront un jour copiées sans consentement. C’est déjà arrivé. Il s’agit désormais de mesurer ce qu’il reste à protéger, et pour combien de temps.

Les anglais débarquent, mais pas les français

Microsoft a confirmé la sortie de Fable pour le 23 février 2027. Le titre proposera de l’anglais, de l’espagnol et du portugais mais pas de français. L’interface et les sous-titres seront traduits, mais pour la première fois de l’histoire de la licence, aucune voix française n’accompagnera l’aventure. Ce n’est ni un choix artistique ni une coupe budgetaire. C’est le résultat direct d’un bras de fer qui dure depuis septembre 2025.

Le nœud du conflit tient en une clause. Microsoft propose de garantir qu’elle n’utilisera pas la voix unique et reconnaissable d’un comédien pour générer du contenu par intelligence artificielle. Le Syndicat Français des Artistes (SFA) refuse cette formulation. Elle laisse entière la possibilité de construire des voix synthéthiques qui ne seraient pas jugées reconnaissables, mais qui auraient tout de même été nourries des enregistrements originaux.

Le syndicat exige l’exclusion explicite de tout usage des prestations pour l’entraînement de modèles. Microsoft n’a pas modifié sa rédaction. Fable sortira donc sans VF, comme Forza Horizon 6 avant lui, comme Oblivion Remastered et The Outer Worlds 2, ainsi que le dernier DLC de Starfield et plusieurs patches de contenu de Fallout 76 et The Elder Scrolls Online.

On serait tenté de lire dans ce blocage une résistance courageuse mais qui semble perdue d’avance. Le marché français pèse près de six milliards d’euros, septième rang mondial, première industrie culturelle du pays devant le cinéma et la musique. Un poids réel, sauf qu’il ne fait pas le poids ici.

D’abord parce que Microsoft ne raisonne pas en parts de marché nationales mais en stratégie d’intelligence artificielle globale, et qu’à cette échelle aucun territoire ne pèse assez pour infléchir la trajectoire. Ensuite, et surtout, parce qu’Xbox est déjà quasi absente du marché français. les Xbox Series X et S ne se seraient écoulées qu’à environ 50.000 exemplaires dans l’Hexagone sur l’année 2025, là ou la PlayStation 5 se vend à peu près quatre fois plus.

Aucun jeu Xbox ne figure dans le dernier classement des ventes physiques recensées par VoxGaming. Doubler en français dans un parc installé aussi mince représente un coût difficile à justifier. La décision n’est pas seulement rationnelle à l’échelle mondiale, elle est presque indolore localement.

Une nuance s’impose pourtant. Microsoft ne vend plus seulement des consoles. La firme pousse le Game Pass et ouvre désormais ses exclusivités aux plateformes concurrentes. Fable sortira également sur PlayStation 5, le jeu touchera donc des joueurs PlayStation français, habitués à être doublés, eux. L’absence de VF deviendra alors une plaie bien plus visible que sur le maigre parc Xbox.

Molière, mais bien dur aujourd’hui.

Réduire l’affaire à Microsoft serait par ailleurs une erreur. Electronic Arts suit la même trajectoire. Début 2025, les 32 comédiens du doublage français d’Apex Legends ont collectivement refusé de signer une annexe permettant d’entraîner une IA avec leurs voix. Pascale Chemin, voix de Wraith et du Commandant Shepard dans Mass Effect, a porté leur refus en des termes restés célèbres dans la profession. Le résultat fut immédiat et la légende Sparrow a été doublée hors du territoire. Le communiqué du syndicat de septembre 2025 vise d’ailleurs explicitement plusieurs jeux de Microsoft et d’EA.

La question est même remontrée jusqu’à l’Assemblée Nationale. Une question écrite a interpellé la ministre de la Culture sur les dangers de l’IA générative pour les comédiens de doublage, évoquant 15 000 emplois menacés et un attachement de 86% des Français à ce savoir-faire. Ce que défendent les comédiens dépasse le droit à un salaire pour un enregistrement. Ils refusent de financer leur propre obsolescence. Signer la clause, c’est livrer la matière première qui permettra demain de se passer d’eux. Ce n’est pas une crainte abstraite, c’est exactement ce qu’Aspyr a fait avec la voix de Françoise Cadol, sans même avoir eu besoin d’un contrat.

L’épisode du Dark Vador de Fortnite illustre l’étape suivante. En mai 2025, Epic Games permettait aux joueurs de dialoguer en temps réel avec le personnage, dont la voix avait été reconstituée à partir des enregistrements de James Earl Jones, décédé l’année précédente, avec l’accord de sa famille.

Techniquement, c’était remarquable. Sauf que le personnage s’est rapidement mis à insulter des joueurs, forçant Epic Games à corriger dans l’urgence. La famille avait consenti, mais aucun représentant des comédiens n’avait été consulté, ce qui a valu à Epic Games une plainte du syndicat américain des acteurs. La question n’est plus seulement de savoir qui décide de ce qu’elle dit, et qui répond quand elle dérape. Avec un acteur en studio, la chaine de responsabilité est lisible. Avec un modèle alimenté en temps réel, elle s’évapore.

On objectera que ces technologies se réguleront comme l’a fait internet, par tâtonnements et par jurisprudence. le règlement européen sur l’IA commence d’ailleurs à s’appliquer. Le parallèle est partiellement juste. Mais internet a mis vingt ans à être (partiellement) encadré et, pendant ces vingt ans, la presse, la musique et le cinéma indépendant ont été restructurés en profondeur, souvant sans retour. « Ça se régulera » peut très bien vouloir dire « dans vingt ans, quand le métier aura déjà changé de nature.

Alors oui, le jour venu, nous lancerons Fable. Les menus s’afficheront en français, Albion parlera anglais, et nous nous habituerons sans doute, parce que c’est exactement ce que Microsoft semble avoir calculé. La vraie question est ailleurs. Qu’aurons-nous accepté d’autre, sans le remarquer, le jour où les fiches techniques ne mentionneront plus de comédiens du tout ?