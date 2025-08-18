Une I.A. vole la voix de Françoise Cadol (Lara Croft) dans Tomb Raider Remastered

Les comédiens de doublage alertent depuis un moment sur le potentiel « vol » de leur voix et de leur travail par les intelligences artificielles génératives. Pour être honnête, on les pensait un tantinet catastrophistes, exagérant le trait pour attirer l’attention sur leurs revendications. On était loin du compte, comme le montre l’affaire qui a éclaté autour des remasters des premiers épisodes de Tomb Raider.

En effet, un patch vient d’être publié pour la compilation Tomb Raider IV-VI Remastered, comprenant des nouvelles lignes de doublages pour le tutoriel. Or, les joueurs ont vite repéré que non seulement ces nouvelles lignes ont été réalisées grâce à une I.A. générative, mais de plus, imitent la voix de l’actrice qui interprète Lara Croft en V.F. dans ses premières aventures, Françoise Cadol, et ce sans son autorisation.

Outre l’incompétence relative de l’I.A. générative (malgré des progrès techniques aussi rapides qu’impressionnants, l’I.A. passe indifféremment du tutoiement au vouvoiement dans la même phrase…), on s’interroge sur la surprenante décision du développeur et éditeur Aspyr, qui ne peut pas ignorer à quel point le sujet est sensible, surtout concernant une voix aussi emblématique que celle de Lara Croft et Françoise Cadol.

Récemment, nous avions publié le test d’un « petit » jeu indé, Spy Drops, dont les lignes de doublages avaient été réalisées par une I.A. génératives. Pour un tel titre, au spectre et au budget réduit, on peut comprendre le recours à la technologie, peut-être la seule alternative à des dialogues uniquement affichés sous forme de textes. Néanmoins, et même pour un titre de cette échelle, le bad buzz n’a pas manqué et l’éditeur a rapidement mis à disposition un patch comprenant un tout nouveau doublage réalisé par de vrais acteurs.

Si un jeu aussi discret y a été obligé, comment Aspyr imaginait-il passer inaperçu pour un jeu aussi important, avec une voix aussi « culte » ? D’autant que la compilation s’adresse tout particulièrement aux fans de la première heure, ceux-là même qui guetteront les changements dans leurs moindres détails…

Quand les doubleuses et doubleurs, et notamment les français du mouvement « Touche pas à ma V.F. » alertaient contre le vol de leurs voix, on n’imaginait pas l’industrie aller jusque-là. Imiter des voix très connues, sans l’accord des acteurs et actrices, cela paraissait trop gros pour être ne serait-ce qu’envisageable par un éditeur, avec un bad buzz à la clé qui pourrait coûter bien plus que ce que l’utilisation d’une I.A. pouvait permettre d’économiser. Et pourtant, on en est là.

Avec l’ampleur que prend l’affaire Tomb Raider Remastered IV-VI, il n’y a absolument aucun doute sur le fait qu’Aspyr va rapidement passer en position « damage control » et rétropédaler. Les dégâts seront-ils suffisants pour servir d’exemple, afin qu’une telle situation ne se reproduise plus ? Rien n’est moins sur…