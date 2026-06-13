tt

Ubisoft coupe dans le vif ce qu’il a laissé pourrir

Après une énième vague de licenciements, on se demande ce qu'il restera d'Ubisoft à la fin.

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

guest

0 Commentaires

Test Gothic Remake – Retour dispensable du RPG culte

Test 007 First Light – Une pépite rien que pour vos yeux

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026