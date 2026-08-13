GTA VI – Plus c’est cher mieux c’est

À quelques mois de sa sortie et à quelques jours d’un aperçu que l’on espère plus consistant, GTA VI continue de mobiliser les rédactions. Et ici, c’est l’édition Ultimate du jeu qui est au centre de l’attention. Pour cause, selon les déclarations récentes du PDG de Take-Two recueillies par CNBC, il s’agirait pour le moment de l’édition la plus plébiscitée par le public.

L’expérience la plus chère mais la plus complète

Peu importe le résultat, la qualité du jeu ou la déception qui pourrait en résulter, GTA VI est d’ores et déjà garanti d’être un succès. Et ce, en dépit d’une communication que l’on pourrait aisément considérer comme méprisable. Car le constat qui semble s’imposer est le suivant : les consommateurs seraient prêts à fermer les yeux et à mettre le prix pour obtenir ce qui s’impose d’emblée comme le produit culturel le plus convoité de ce 21ème siècle.

Évidemment, le propos avancé se vérifiera avec le temps et des chiffres plus solides. Toutefois, lors de la dernière interview en date, Strauss Zelnick (PDG de Take-Two) nous apporte un premier élément : si la version la plus basique de GTA VI ne sera pas disponible au prix de 100 dollars, comme le rapportaient les premières rumeurs, les joueurs semblent néanmoins plutôt enclins à mettre ce prix pour acquérir l’édition Ultimate, qui accorderait ainsi du contenu supplémentaire (comme des véhicules, des armes exclusives…).

Cela dit, cette préférence remarquée lors des précommandes et ici relevée par Zelnick reste tout de même soumise à quelques nuances. Elle pourrait seulement toucher un public bien particulier : un public composé de fans absolus de la licence et non pas de joueurs occasionnels, sans doute séduit par l’appel quasi hypnotisant de cette prochaine sortie.

Netflix n’est qu’un début

Dans le même entretien, Zelnick est également revenu sur le nouveau partenariat avec Netflix qu’il a justifié par le désir “d’essayer quelque chose de nouveau”. Et, comme pour maintenir (voire exacerber) l’attente du joueur, il tend de surcroît à instiller, par ses mots, du mystère quant à cette future alliance. Il peut en effet laisser envisager quelque chose de plus conséquent qu’une simple présentation. Est-ce à dire que d’autres projets sont prévus avec l’intervention du géant du service de vidéo à la demande ?

Ce qui serait certainement logique : avec les ressources à sa disposition, Netflix pourrait très bien jouer le coup en annonçant ou présentant une production parallèle (un court-métrage ? une série ?). Ce qui aurait sans aucun doute un retentissement plus grand. Et puis, il est difficile d’imaginer la société ne pas profiter à fond de l’occasion offerte par Rockstar Games… mais, bien entendu, cela reste de la spéculation.

Une spéculation qui ira bon train jusqu’au 27 août prochain. D’autant que tout est laissé volontairement vague par les communicants. Ce qui l’est moins, c’est l’autre annonce faite par Zelnick : après ladite date, il faudra s’attendre à vivre une promotion plus virulente et intense!