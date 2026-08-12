En pleine crise chez Xbox, Asha Sharma encence The Elder Scrolls VI

C’est peut-être l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, et la direction de Xbox le sait très bien. Annoncé en 2018 avec une unique image, il aura fallu attendre le « grand reset » annoncé par Asha Sharma pour que The Elder Scrolls VI donne enfin des nouvelles. La PDG a d’ailleurs rendu visite à Bethesda ce 11 août pour voir une session de gameplay : et pendant que la communication et les éléments de langage se mettent en place, les employés syndiqués sont bien décidés à se faire entendre.

The Elder Scrolls, ou la diversion préférée de Xbox

Il y a un peu plus d’un mois, on apprenait que tout allait mal chez Xbox. Pour redresser la barre, la stratégie est maintenant de se concentrer sur les licences phares, notamment The Elder Scrolls. Il faut dire que peu importe le temps que cela prendra, il y a des chances que ce sixième opus se vende par millions. Toutes les occasions sont donc bonnes pour faire monter la hype, même quand il n’y a rien à montrer…

A-t-il suffi qu’Asha Sharma publie un unique tweet pour dire qu’elle a trouvé « The Elder Scrolls VI: ******** formidable [avec une] histoire encore plus extraordinaire » après avoir vu une session de jeu chez Bethesda pour que la machine s’emballe ? Si certains joueurs enthousiastes ont compté le nombre d’astérisques pour essayer de deviner le titre du jeu, beaucoup trouvent cette communication grossière.

Il faudra bien la croire sur parole, puisque c’est bien la seule à avoir vu la moindre image du futur sauveur de Xbox. Les ficelles sont trop visibles, et il est évident que ce tweet (auquel le compte de Bethesda a répondu par « nous sommes ravis d’avoir pu vous montrer ******** ») n’est là que pour distraire les joueurs et détourner l’attention du naufrage qui frappe actuellement la division Xbox.

Quand le chat est là, les rats contre-attaquent

Derrière le discours marketing et les déclarations d’autosatisfaction, la visite de Sharma dans les locaux de Bethesda à Rockville s’est déroulée dans un climat tendu. À l’extérieur du bâtiment, le syndicat CWA a accueilli la dirigeante avec un rat gonflable géant et un parterre de petits drapeaux rouges, censés représenter les 166 employés licenciés le mois dernier.

« Nous nous mobilisons contre ces licenciements », a déclaré un représentant syndical dans un communiqué. « Si la direction de Microsoft n’a pas le courage de faire le nécessaire pour que nos studios puissent développer les meilleurs jeux possibles, c’est à nous de nous battre pour protéger nos carrières et l’avenir de l’industrie. »

Entre la perte de collègues, la surcharge de travail inévitable, la peur de voir leurs postes externalisés auprès de prestataires et le plan de suppressions d’emplois qui n’a pas fini d’être déployé chez Xbox, on imagine que les développeurs peinent à avancer sereinement sur The Elder Scrolls VI.