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En pleine crise chez Xbox, Asha Sharma encence The Elder Scrolls VI

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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