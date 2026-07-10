Fallout, le nouveau caprice d’Xbox

Comme beaucoup de studios affiliés à Xbox, Obsidian Entertainment n’a pas échappé au « reset » du géant américain. Après deux échecs commerciaux et une vague de licenciement, on se demandait comment le studio allait réussir à rebondir. Il n’aura pas fallu longtemps, car on apprend via Bloomberg qu’Obsidian travaillerait sur un tout nouveau jeu Fallout.

On ne peut pas dire que nous soyons complètement surpris par cette annonce. Asha Sharma, la PDG de Xbox, avait indiqué aux studios survivants de se concentrer sur des licences à succès plutôt que de se concentrer sur d’autres idées créatives. Message reçu cinq sur cinq ! Obsidian annule tout et annonce le retour de la licence postapocalyptique qui a bercé de nombreux joueurs par le passé. Un choix assez logique, quand on voit le succès récent de la série TV Fallout, qui pourrait apporter beaucoup de nouveaux joueurs à la licence. De son côté, une potentielle suite d’Awoved est mise à l’arrêt, même si on apprend qu’une équipe reste sur le projet. L’espoir fait vivre !

Tous aux abris !

Ce nouveau titre sera dirigé par John Sawyer, à la direction de Fallout: New Vegas, seul jeu de la licence développé par Obsidian et qui avait séduit son public. Il est également à l’origine de plusieurs autres jeux à succès, comme les RPGs Pillars of Eternity et, bien plus tôt dans sa carrière, Icewind Dale, développé par Black Isle Studio, à l’origine des deux premiers opus de la série Fallout. Bien que John Sawyer ne soit pas le seul à être crédité dans le succès de ces jeux, cela semble de bon augure. À noter que John Gonzalez, scénariste de Fallout: New Vegas ou encore Horizon: Zero Dawn, a rejoint Obsidian l’année dernière.

Enfin, on apprend qu’en plus du studio Obsidian, Bethesda sera également de la partie. Le studio à l’origine de Fallout 3 et 4 (sans citer l’anecdotique Fallout 76) peine à convaincre ces dernières années, notamment avec l’ambitieux mais décevant Starfield. Bethesda a également subi les foudres d’Xbox, avec une vague de licenciement qui a touché la Bethesda User Research Team, spécialisée sur la partie expérience utilisateur et l’accessibilité. Le studio avait alors répondu à cette situation en déclarant vouloir se focaliser sur ces franchises populaires. Outre Fallout, les fans attendent avec impatience Elder Scrolls 6, projet qui fait le mort depuis plusieurs années maintenant.

Nous le savons, il ne faut pas s’attendre à du renouveau et de la prise de risque du côté d’Xbox et de ses studios affiliés. L’annonce du prochain Fallout en est le parfait exemple. Néanmoins, travailler sur des projets aussi ambitieux avec un effectif réduit laisse planer quelques doutes. Nous espérons que ces derniers seront effacés par les prochaines annonces du studio Obsidian. À ce jour, nous n’avons pas plus d’informations au sujet du jeu. Aurons-nous une suite directe à Fallout : New Vegas ?