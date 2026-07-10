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Fallout, le nouveau caprice d’Xbox

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Djulo

Fan de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge, je continue à profiter de ma passion un maximum. Passionné également de jeux de société, cinéma et sport. En recherche constante d'amélioration.

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