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GTA VI – De nouvelles fuites, ou un manifeste anti-consumériste qui vise Rockstar ?

GTA VI fuites

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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