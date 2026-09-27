Beyond Good and Evil 2 montre des signes de vie… juste avant l’assemblée générale d’Ubisoft !

Annoncé en mai 2008, Beyond Good and Evil 2 est en développement depuis bientôt 20 ans. Enfin, « en développement »… après quelques dramas et autres reboots du projet, plus grand monde ne pense réellement qu’il sortira un jour. Cependant, certains avancent que le projet aura coûté beaucoup trop d’argent, et qu’Ubisoft se sera tellement entêté à continuer de prétendre que le développement progresse, qu’il est chaque année plus difficile pour le géant français de reconnaître son annulation.

Et, bien que la page web officielle dédiée au jeu existe toujours, la dernière publication date de 2020, et annonce encore le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One (au moins, cela signifie que le jeu sortira en édition physique !!).

Mais l’idée que le projet est toujours en vie est régulièrement alimentée par Ubisoft, comme au tout début de cette année 2026, quand on a vu le titre du jeu apparaître parmi les projets désormais gérés par les « creative houses ». Aujourd’hui, c’est Rik Godwin, auteur chez Ubi et scénariste d’Assassin’s Creed Shadows, qui s’exprime très officiellement (« j’ai vérifié, j’ai le droit », écrit-il) pour annoncer qu’il travaille sur Beyond Good and Evil 2.

« Coïncidence ? Je ne crois pas… »

Ce qui pose question ici, c’est le timing : mercredi prochain, le 30 septembre, Ubisoft tient en effet son assemblée générale ordinaire, comme indiqué sur la page web destinée aux investisseurs. Et l’on sait que, en dehors de Rayman Legends Retold, qui a été repoussé de quelques semaines, la société n’a actuellement aucun projet possédant une date de sortie définie.

Un nouveau Far Cry serait en préparation, mais aucune information n’a encore circulé sur le jeu hormis le fait que la formule pourrait être bouleversée ; un nouveau Ghost Recon est aussi en développement, tout comme, bien entendu le prochain gros jeu Assassin’s Creed, connu pour le moment sous le titre Hexe et situé dans une Europe en pleine folie des procès pour sorcellerie. Le jeu a été annoncé dès 2022, mais aucune fenêtre de sortie ne lui est encore attachée.

L’année 2027 s’annonce donc plutôt calme côté publications pour Ubisoft (ce qu’il reconnait lui-même), et ce dernier a définitivement besoin de marquer des points auprès de ses investisseurs. Mais la carotte Beyond Good & Evil 2, agitée au bout de son bâton depuis bien trop longtemps, pourrait bien se révéler fanée…