tt

A24 veut faire un film SCP, mais la Fondation veille

The Drowning Creature by Trevor Henderson - SCP Foundation

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires

Test The Bird of the North – Enquête de poche sur une fresque grandiloquente

Test Woodo – Le doux souvenir de vacances d’été oubliées

Test Roman Sands RE:Build – Dans ce monde, personne ne naît pour être seul

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026