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Minecraft Live 2026 – Nouvelle dimension, nouveaux jeux, nouveaux biomes

Annonces du Minecraft Live 2026 : Dimension du Sift

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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