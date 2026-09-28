Minecraft Live 2026 – Nouvelle dimension, nouveaux jeux, nouveaux biomes

Le Minecraft Live 2026 a été l’occasion pour les fans du jeu cubique de découvrir la pluie de nouveautés qui les attend au cours des prochains mois. En plus des futures mises à jour et d’informations sur le futur parc d’attractions consacré à la licence, c’est surtout l’annonce d’une nouvelle dimension à explorer dans Minecraft qui a retenu notre attention. Les joueurs pourront découvrir le « Sift » dans le prochain Minecraft Dungeons, avant de pouvoir le parcourir dans Minecraft.

Des cubes en quatre dimensions

Minecraft Dungeons II, prévu pour le 29 septembre, semble se dérouler dans un monde interconnecté (à l’inverse du premier opus, dans lequel on évoluait dans des donjons fermés). Le titre proposera davantage d’options de personnalisation que son prédécesseur, et surtout, marquera l’apparition du Sift, la quatrième dimension ajoutée à l’univers de Minecraft après l’Overworld, le Nether et l’End (dimension dont on espère toujours une mise à jour depuis son arrivée en 2011…). Il faudra attendre 2027 pour pouvoir explorer le Sift dans les versions Bedrock et Java.

Pour l’instant, peu d’informations ont été révélées sur le Sift. Quelques images montrent une dimension aux tons pastel et à l’atmosphère féérique, ainsi que les petites créatures bleues qui peuplent ce monde. Difficile de savoir à quoi tout cela ressemblera dans Minecraft, les images étant tirées de Dungeons II, dont l’identité visuelle est légèrement différente. C’est en tout cas une bonne manière d’attirer l’attention des joueurs sur le spin-off…

Minecraft aura également droit à une mise à jour 26.4 d’ici la fin de l’année, avec l’ajout des « Frozen Caves ». Ce nouveau biome souterrain permettra de récolter des cristaux de glace, mais aussi d’affronter des zombies gelés. En attendant, c’est la version 26.3, baptisée « Wilderness Bound » qui vient d’arriver en jeu, avec de nouveaux blocs, un nouveau type de forêt à parcourir, et la possibilité de crafter des lits de paille et des coussins.

Un peu de Minecraft IRL

On en a également appris davantage sur « Minecraft World », une zone dédiée à la licence prévue prochainement dans le parc d’attractions « Chessington World of Adventures ». On découvre ainsi pour la première fois des images du grand huit « Escape the Nether », ainsi que d’un hôtel Minecraft. Il ne s’agit pour l’instant que de modélisations 3D, et on ne sait pas quand cette zone ouvrira exactement, même si l’année 2027 semble être l’horizon promis. Enfin, on apprend que Minecraft sera disponible sur Switch 2 le 27 octobre prochain.