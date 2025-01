Minecraft 2 ? Notch envisage une suite au célèbre jeu cubique

Un Minecraft 2 pourrait bien voir le jour ! C’est par le biais d’un sondage sur son compte X que Markus Persson, alias Notch, a annoncé qu’il envisageait cette possibilité. Si les informations sont encore à prendre au conditionnel, le développeur assure tout de même qu’il est « sérieux à 100 % » quand il évoque la création d’une suite spirituelle.

Le 1er janvier dernier, Notch a publié un sondage invitant ses abonnés à choisir ce qu’ils préféraient pour son prochain projet : un Rogue-like traditionnel sur lequel il travaille déjà, ou Minecraft 2. Il précise que si le premier projet le passionne, il se dit que « si les joueurs préfèrent qu’il fasse un genre de Minecraft, [il] prend l’argent ». C’est cette seconde option qui remporte la grande majorité des suffrages sur X. Quelques jours plus tard, il affirme qu’il ne plaisante pas et développe son propos :

« En gros, j’ai annoncé Minecraft 2. Je me suis dit que les gens voulaient peut-être vraiment que je fasse un autre jeu similaire au premier. […] Mes intentions sont claires. Les suites spirituelles sont souvent… un peu nulles. C’est ce que j’ai peur que mon jeu devienne, et ce que j’essaie d’éviter. Mais pourquoi ne pas faire le truc que les joueurs veulent, et pour lequel ils sont prêts à me donner plus d’argent ? […] Et je suis homme de parole, donc je ne compte pas empiéter en douce sur le travail incroyable que l’équipe de Mojang est en train de faire et que Microsoft« emmerdifie » très bien. »