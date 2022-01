Minecraft – Retour de C418 sur la création des sons

Parler du sound-design du jeu vidéo, ce n’est pas une mince à faire. Malgré le fait que c’est un aspect assez oublié du grand public, pourtant primordial et même essentiel, c’est tout de même difficile d’analyser la façon dont les sons sont créés et sont gérés par le moteur du jeu. Il est donc assez intéressant d’avoir un retour des sound-designers et des compositeurs pour savoir comment ils ont procédé lors de leur processus de création.

Daniel Rosenfeld (C418 pour les intimes) le compositeur et sound-designer originel de Minecraft, a tenu une interview lors du podcast de Twenty Thousand Hertz en juin dernier, où il revenait sur quelques aspects de la création de ses sons. Mais pour remettre un peu de contexte, il est important de préciser qu’au tout début, C418 n’avait aucune expérience en tant que sound-designer. Le créateur de Minecraft, Markus Persson (Notch), connaissait déjà le travail de compositeur de C418, et lui a proposé de travailler pour lui, et il s’est retrouvé un peu par hasard à faire le sound-design du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.

Et comme tout bon sound-designer qui débute, il faut réfléchir et s’adapter à la demande. Quand beaucoup de sons sont possiblement trouvables sur des banques en lignes en les modifiant un peu (ce qui fut le cas du son de base du minage dans Minecraft), le reste, il faut le créer avec les moyens du bord.

Le son de l’araignée s’inspire de base de l’espèce Solifugae, qui fait un bruit spécifique quand on s’approche d’elle (attention les arachnophobes si vous en faites la recherche). Étant donné que C418 fait parti des gens qui n’aiment pas trop les araignées, il a très vite laissé tomber l’idée d’aller enregistrer le son de l’araignée directement, et a donc pris un tuyau d’arrosage qu’il a frotté et qu’il a ensuite modifié avec un synthétiseur.

Un jour, C418 a été atteint de grippe, et s’est servi de sa voix modifiée par la maladie pour tout simplement enregistrer le son iconique des zombies. On peut aussi parler du son de l’explosion des creepers, qui n’est à la base pas un bruit d’explosion mais un bruit d’arme à feu qui a été simplement abaissé au niveau de la hauteur de note pour correspondre au creeper. Par ailleurs, le bruit de minage devait tout d’abord être le son par défaut de déplacement du joueur, mais le son a été remplacé par quelque chose de plus doux et de plus satisfaisant pour que le joueur puisse continuer à miner pendant des heures.

Nous avons simplement fait le tour de la manière dont C418 a créé les sons du base du jeu. Car maintenant que Microsoft a récupéré la machine, beaucoup de nouvelles musiques non composées par lui sont apparues. Minecraft regorge d’ingéniosité à pleins de niveaux et il reste encore beaucoup de choses à expliquer concernant son sound-design.