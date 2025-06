Des anciens cadres de chez Xbox envisagent un virage « à la SEGA »

C’est un fait, Xbox a complètement bouleversé son fonctionnement en à peine quelques mois. La marque se retrouve ainsi à nouveau en grand perdant de la génération actuelle de consoles (on vend plus de 2 fois plus de PS5 qu’on ne vend de Xbox Series), mais est en même temps le premier éditeur chez son concurrent principal. Autrement dit, et un peu caricaturalement, personne n’achète de Xbox, mais tout le monde joue aux jeux Xbox.

Une bonne manière de se sortir de ce paradoxe serait, pour certains, d’opérer le virage une fois pour toute, et d’abandonner le hardware pour se consacrer totalement au software. Soit faire comme le SEGA post-Dreamcast, arrêter la fabrication de consoles pour devenir éditeur à plein temps.

C’est l’avis de Mike Ybarra, qui fut à la tête des services Xbox Live puis Xbox Game Pass, et qui trouve Xbox « confus », comme il le déclare dans un tweet :

Un peu plus loin dans le « thread », il écrit clairement que pour lui, il faudrait qu’Xbox « aspire à être le plus grand éditeur de divertissement du monde, se défaire de tout le reste et se concentrer là-dessus ».

Un avis partagé par un autre grand nom du jeu vidéo chez Microsoft, Laura Fryer, ancienne productrice de la maison verte, connue pour avoir été l’une des toute premières employées des Xbox Games Studios dès 1995, et qui fut notamment responsable du lancement du premier Gears of War. En tant que pilier de la société, Fryer regrette la direction que prend Xbox. Elle déclare ainsi dans l’une de ses vidéos YouTube (son nouveau métier est de commenter l’industrie en vidéo) :

« Évidemment, en tant membre fondatrice le la team Xbox, je ne suis pas très contente de ce qui se passe. Je n’apprécie pas de voir la valeur que j’ai participé à créer partir doucement en poussière. Je suis triste, parce que de là où je suis, on dirait qu’Xbox n’a plus envie, ou même ne peut plus livrer de nouvelles machines. Ce partenariat [avec Asus, pour le ROG Ally 2, NDLR] est une sorte de sortie en douceur du business des consoles »

Il est bon de rappeler que Fryer, comme Ybarra, sont désormais des éléments extérieurs à Xbox, et n’ont pas a priori d’infos exclusives. Xbox a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises qu’il était bien déterminé à proposer une console « next gen ».

Certes, le partenariat sur le ROG Ally 2 ressemble à un sacré rétro-pédalage sur les projets de console portable maison, mais il a beaucoup été dit que la fameuse console portable était toujours dans les tuyaux simplement repoussée le temps de peaufiner l’expérience de jeux vidéo avec Windows. Doit-on y croire ?

Xbox a tellement bouleversé l’industrie ces derniers mois, en initiant de fait la fin des exclus, ou en annonçant que sa prochaine console serait ouverte à des boutiques tierces (Steam…), qu’il est difficile de dire quels seront ses projets d’ici 6 mois. On espère néanmoins que l’américain restera bien sur le marché des consoles en tant que fabricant, tant laisser le monopole à Sony (Nintendo restant celui marche en dehors de la carte) risquerait de faire reculer l’industrie…