Vers une Xbox next-gen qui tournerait sous Windows, avec Steam ou l’Epic Games Store ?

Sa position de quasi-monopole n’avait jamais franchement poussé Microsoft, pourtant fabricant de la Xbox, à s’appesantir sur les performances en jeu permises par l’environnement Windows. Mais la sortie du Stem Deck, puis, la tentative de prendre la main sur le marché des consoles-PC par des constructeurs ayant opté pour Windows ont mis en avant le « peut mieux faire » de l’O.S. dans le domaine du jeu vidéo.

Ainsi, il se dit que Microsoft a décidé de mettre le paquet pour rattraper son retard, ayant même repoussé le projet d’une console portable Xbox « first party » pour se concentrer sur l’amélioration des performances de Windows (la console portable présentée lors du showcase Xbox étant en vérité un ROG Ally 2 « brandé » Xbox, mais fabriqué par Asus et tournant sous Windows.). Microsoft serait bien décidé à faire de Windows aussi une plateforme de jeu, à tel point que l’O.S. viendrait faire tourner la prochaine console Xbox.

C’est en tout cas les conclusions qu’on tiré certains observateurs de l’intervention de Sarah Bond, qui, dans une pastille vidéo, annonçait un deal « pour plusieurs années » avec AMD afin d’équiper les Xbox. Au milieu d’un discours qui vient rassurer sur la rétrocompatibilité des futures Xbox, Sarah Bond évoque la prochaine génération de machines en ces termes :

« Il s’agit de construire une plateforme de jeu qui reste en permanence avec vous, afin que vous puissiez jouer aux jeux de votre choix, via les appareils de votre choix, et ce où vous le souhaitez, profitant d’une expérience Xbox qui ne serait pas enfermée dans une seule machine ou liée à une seule boutique. (…) C’est pourquoi nous travaillons de façon rapprochée avec l’équipe Windows, pour nous assurer de faire de Windows la plateforme numéro un pour le jeu vidéo. La prochaine génération de Xbox arrive, et ce n’est que le début. » (traduit par la rédaction)