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Preview Farever – Toujours plus loin, toujours plus fort ?

Preview Farever, pure réussite issue de l'enfance

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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Farever


    • Développeur :

      Shiro Games

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 06/05/2026
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

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