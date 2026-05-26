007 First Light – IOI réussit son entrée dans l’univers Bond

Si l’arrivée d’un jeu James Bond était si attendue, ce n’est pas sans raison. Le choix de confier le projet à IO Interactive avait constitué une excellente surprise, même si les plus sceptiques pouvaient légitimement se demander si le studio, connu pour la subtilité d’Hitman, saurait retranscrire les explosions et la mise en scène démesurée inhérentes à l’univers Bond.
Néanmoins, au fil des vidéos de présentation, les doutes se sont progressivement dissipés. Le récent trailer d’introduction, porté par un morceau de Lana Del Rey digne des plus grands films de la saga, est venu confirmer un peu plus le sérieux du projet. Et les premiers tests publiés semblent éloigner les toutes dernières craintes.
Jordan Middler pour VGC écrit :
« 007 First Light est peut-être bien le meilleur jeu James Bond de tous les temps. La manière dont IOI a transposé le fantasme de Bond dans une épopée planétaire de 14 heures est magistrale. C’est un jeu plein de spectacle, d’humour, d’action et de romance. Tout ce que James Bond devrait être. »
La plupart des avis semblent rejoindre ces éloges. Si la crainte d’un simple reskin d’Hitman pouvait être au cœur du sujet, on est finalement loin du compte, comme le confirme Steeve Mambrucchi de chez Gamekult :
« Avec 007 First Light, IO Interactive ne comblera pas l’estomac vide des fans d’Hitman et encore moins ceux d’Uncharted, les emprunts à ces séries étant finalement assez superficiels, mais il remporte haut la main son double pari visant à livrer une super production capable de faire sensation en 2026, et à remettre James Bond sur le devant de la scène vidéoludique après une pause d’une durée inédite, le tout en autoédition, s’il vous plaît. […] We missed you, James. »
IOI a visiblement concentré ses efforts sur un scénario digne des films, tout en proposant un univers aussi cohérent que magnifique. Quelques ajustements restent nécessaires et certains avis restent tout de même plus modestes, comme le précise Kotaku :
« Le plus grand problème de First Light réside dans sa propre échelle et sa propre forme. C’est le jeu d’une équipe incroyable qui joue à contre-emploi, en s’orientant vers un format qui a tendance à masquer ses points forts et à accentuer ses faiblesses. Parfois, le titre cherche à lisser ses aspérités pour plaire à tout le monde, mais ses meilleurs moments sont précisément ceux où il refuse obstinément de céder là où d’autres studios auraient plié ».
Les maigres défauts soulevés par la presse correspondent aux lacunes qu’on pouvait anticiper au vu de l’historique du studio, mais ils sont loin de la catastrophe. 007 First Light semble proposer dignement ce qu’il promettait : une aventure épique avec notre agent secret préféré. Notre test paraîtra dans les prochains jours. À noter pour les joueurs francophones : le doublage n’est qu’en anglais. De quoi profiter des accents britanniques, au prix d’une immersion réduite pour les moins à l’aise avec la langue.
007 First Light – Jouez selon vos règles et devenez le James Bond que vous voulez
Bear
James Bond – Entre inspiration et adaptation, une licence en attente d’un permis de jouer
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