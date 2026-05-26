007 First Light – IOI réussit son entrée dans l’univers Bond

Si l’arrivée d’un jeu James Bond était si attendue, ce n’est pas sans raison. Le choix de confier le projet à IO Interactive avait constitué une excellente surprise, même si les plus sceptiques pouvaient légitimement se demander si le studio, connu pour la subtilité d’Hitman, saurait retranscrire les explosions et la mise en scène démesurée inhérentes à l’univers Bond.

Néanmoins, au fil des vidéos de présentation, les doutes se sont progressivement dissipés. Le récent trailer d’introduction, porté par un morceau de Lana Del Rey digne des plus grands films de la saga, est venu confirmer un peu plus le sérieux du projet. Et les premiers tests publiés semblent éloigner les toutes dernières craintes.