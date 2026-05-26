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007 First Light – IOI réussit son entrée dans l’univers Bond

Les revues de presse pour 007 First Light sont élogieuses : retour sur quelques-unes d'entre elles.

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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